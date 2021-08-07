لماذا خسر طارق حامدي أمام منافسه الإيراني بقرار الحكم؟‎

حصل السعودي طارق حامدي على فضية وزن فوق 75 كيلوغراما في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، يوم السبت، بعد قرار الحكام باستبعاده من النهائي ضد الإيراني سجاد كنج زادة؛ للعنف الزائد.

وكان حامدي متقدما 4-1 عندما سدد ركلة في وجه اللاعب الإيراني الذي سقط أرضا قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة.

وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي ليتم استبعاده وتذهب الذهبية إلى كنج زادة.

واحتل حامدي المركز الثاني في المجموعة الثانية بانتصارين وخسارة وتعادل مع الإيراني كنج زادة، ليتأهلا سويا إلى الدور قبل النهائي.

وانتصر حامدي 2-صفر على الياباني ريوتارو أراجا فيما تغلب كنج زادة على التركي أوجور أكتاس بأفضلية الحصول على أول نقطة بعد التعادل 2-2.

وفي النهائي جاء قرار الحكام ليحرم السعودية من أول ذهبية في تاريخها في الأولمبياد.

من جانبه، فسر عماد المالكي، كابتن المنتخب السعودي للكاراتيه، الأمر عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام.. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام وهذا ما حصل.. بوجهة نظري من الشاشة لا أرى أنها تستحق طرد طارق وأرى أن الذهب سلب مننا“.

لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام.. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام وهذا ما حصل.. بوجهة نظري من الشاشة.. لا ارى انها تستحق طرد طارق وأرى أن الذهب سلب مننا — #عماد_المالكي (@emad_almalki1) August 7, 2021

وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.

وقال حامدي لشبكة (بي.إن سبورتس) الرياضية: ”قرار الطرد بداعي ضرب منافس. لا أريد التعليق على القرارات والحكم“ وأضاف ضاحكا ”لكن الحمد لله“.

وتابع: ”كان طموحي الذهب وهذا ما تستحقه السعودية. هذه هي الألعاب الأولمبية ونحن بين الصفوة وكنا على قدر المسؤولية“.

وواصل: ”أنا فخور بتحقيق الميدالية الوحيدة للسعودية (في ألعاب طوكيو) وكنت أريد الذهب لكن أتمنى التعويض في بطولة العالم في دبي رغم أن ذهبية الأولمبياد لا تعوض“.