طارق حامدي يضمن ميدالية للسعودية في الكاراتيه

ضمن السعودي طارق حامدي ميدالية لبلاده في رياضة الكاراتيه، اليوم السبت، في وزن أكثر من 75 كيلوغراما.

وتأهل طارق حامدي إلى نصف النهائي ثانيا في المجموعة الثانية، بعد فوزه على الكندي دانيال جايسينسكي، وبعد ذلك تأهل طارق حامدي إلى النهائي بعدما تغلب على الياباني أجارا ريوتارو في نصف النهائي، ليضمن بذلك ميدالية للسعودية.

طاررررق إلى نصف النهائي 😍 نجم المنتخب السعودي للكاراتيه 'طارق حامدي' يضمن إحدى الميداليات الثلاث بعد تأهله ثانياً عن مجموعته إلى الدور نصف النهائي والذي يُقام بعد قليل 🇸🇦💪 بالتوفييييق ياطاارق 🥋#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/VpX5Aa1GMP — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) August 7, 2021

وخسر طارق حامدي النزال الأول أمام الكرواتي إيفان كيفيسيتش بنتيجة 2/3، ثم تجاوز خصمه الثاني الأمريكي براين إير بنتيجة 1/4، وتعادل 0/0 مع الإيراني سجاد جانج زاده، قبل أن ينجح في تجاوز خصمه الرابع الكندي جايسينسكي بنتيجة 10/3.