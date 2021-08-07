رياضة

طارق حامدي يضمن ميدالية للسعودية في الكاراتيه
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2021 10:42 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2021 11:58 GMT

طارق حامدي يضمن ميدالية للسعودية في الكاراتيه

ضمن السعودي طارق حامدي ميدالية لبلاده في رياضة الكاراتيه، اليوم السبت، في وزن أكثر من 75 كيلوغراما. وتأهل طارق حامدي إلى نصف النهائي ثانيا في المجموعة الثانية،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ضمن السعودي طارق حامدي ميدالية لبلاده في رياضة الكاراتيه، اليوم السبت، في وزن أكثر من 75 كيلوغراما.

وتأهل طارق حامدي إلى نصف النهائي ثانيا في المجموعة الثانية، بعد فوزه على الكندي دانيال جايسينسكي، وبعد ذلك تأهل طارق حامدي إلى النهائي بعدما تغلب على الياباني أجارا ريوتارو في نصف النهائي، ليضمن بذلك ميدالية للسعودية.

وخسر طارق حامدي النزال الأول أمام الكرواتي إيفان كيفيسيتش بنتيجة 2/3، ثم تجاوز خصمه الثاني الأمريكي براين إير بنتيجة 1/4، وتعادل 0/0 مع الإيراني سجاد جانج زاده، قبل أن ينجح في تجاوز خصمه الرابع الكندي جايسينسكي بنتيجة 10/3.

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