هل سيقدم سامي الجابر برنامج "كورة" خلفًا للإعلامي تركي العجمة؟

نفى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، الأنباء التي ترددت عن اختياره لتقديم برنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ خلفًا للإعلامي تركي العجمة.

وتردد في الأوساط الرياضية الإعلامية السعودية أن تركي العجمة غادر برنامج ”كورة“ لأسباب غير معروفة.

رسميا .. تركي العجمه يبتعد عن الإعلام !! pic.twitter.com/kW8iNGW4hk — ابراهيم بن ناهض🇸🇦 (@ibrahim9_99) August 4, 2021

وغرّد الإعلامي السعودي إبراهيم بن ناهض: ”رسميًا تركي العجمة يبتعد عن الإعلام“.

وقال الإعلامي السعودي سعودي الصرامي: ”بعد خروج الإعلامي الكبير #تركي_العجمة من تقديم برنامج #كورة_روتانا لأسباب غير معروفة، قررت شبكة #روتانا_خليجية اختيار نجم الكرة السعودية ونادي الهلال #الكابتن_سامي_الجابر ليكون مذيعًا ومقدمًا لبرنامج كورة، وجاء اختيار النجم الرياضي الشهير لتجربته الثرية في الملاعب“.

الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى انا ما ادري عنه ، و ليتك تضيف ان سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج 😅 هذا و بيريرا توه بباريس ما وصل الرياض انخبصت امورك حبيبي ابوفهد 💙 الله يسعدك وتحياتي لك https://t.co/nTsDEMy0SA — سامي الجابر (@SamiAlJaber) August 6, 2021

ورد الجابر مباشرة عبر حسابه على ”تويتر“ على تغريدة الصرامي :“ الله يعافيك يا أبو فهد على هذا الخبر الحصري، حتى أنا ما أدري عنه، وليتك تضيف أن سعود الصرامي سيكون ناقدًا حصريًا معي في البرنامج، هذا وبيريرا توه في باريس ما وصل الرياض انخبصت أمورك حبيبي أبو فهد“.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من قناة روتانا خليجية أو تركي العجمة حول الأمر.