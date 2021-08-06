الوليد بن طلال يتكفل بصفقة انتقال ماتيوس بيريرا إلى نادي الهلال

كشف فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إلى نادي الهلال.

ونشر فهد بن نافل صورة له مع الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي للهلال، إلى جانب درع الدوري السعودي، وكتب: ”وقفات لا تُنسى“ بعد دقائق من إعلان صفقة بيريرا.

وأعلن نادي الهلال بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفقة تقدر بـ15 مليون يورو.

وقفات لا تُنسى 💙 pic.twitter.com/I5U1lbvsH5 — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) August 6, 2021

وشارك نادي الهلال التغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، وسبق أن قال في 2019 إنه جاهز لشراء النادي حال تقرر تخصيص الأندية السعودية.

كما أعاد الإعلامي حمد الصويلحي القريب من نادي الهلال تغريدة سابقة للوليد بن طلال، كتب فيها: ”لماذا المهمة مستحيلة؟ إنها ليست مستحيلة، كل شيء ممكن“.

وكانت جماهير الهلال قد طالبت ”الوليد“ الداعم الرئيس للنادي بالتعاقد مع بيريرا في أكثر من هاشتاغ على تويتر.

وعلّق الصويلحي: ”مع الوليد كل مهمة حتمًا ليست مستحيلة، الأماني ستراها واقعًا أمام عينيك“.

وفي يونيو الماضي، أكد نادي الهلال تكفل الأمير الوليد بن طلال، بتكاليف صفقة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وسيرتدي بيريرا الرقم 15 مع نادي الهلال، وقال حمد الصويلحي إن عقد اللاعب البرازيلي مع الهلال يمتد إلى 5 مواسم.

مع الوليد @Alwaleed_Talal ..

كل مهمة .. حتماً ليست مستحيلة ..

الأماني ستراها واقعاً أمام عينيك ..#شكراً_الوليد_بن_طلال pic.twitter.com/xFEaJMNCHk — حمد الصويلحي (@H_swilhy) August 6, 2021

وسبق أن لعب بيريرا 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون سجل فيها 20 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة، في حين سجل 6 أهداف، وصنع 4 في 27 مباراة مع الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة.

وكان الهلال قد أتم التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

ومن المقرر أن يفتتح الهلال موسمه الجديد في الدوري السعودي، يوم 14 أغسطس، بمواجهة الطائي الصاعد حديثًا.

وسيصل بيريرا الرياض، اليوم الجمعة، على طائرة خاصة برفقة فهد بن نافل رئيس النادي.