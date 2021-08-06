رياضة

نادي الهلال يعلن التعاقد مع ماتيوس بيريرا
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 11:42 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 13:05 GMT

نادي الهلال يعلن التعاقد مع ماتيوس بيريرا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا . وقال "بيريرا" في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر موقع "تويتر": "في

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا .

وقال ”بيريرا“ في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر موقع ”تويتر“: ”في عالم كرة القدم اللعب لتكون سعيدًا، لتكون سعيدًا بما تكتبه في قصتك“.

وأضاف: ”كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، وسأكون نغم السامبا في بلد عربي، وكرة القدم والموسيقى هما لغة العالم، ومهتمي، اليوم، هي مواصلة اللعب، وكتابة التاريخ، وسأفعل ذلك“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play