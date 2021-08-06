نادي الهلال يعلن التعاقد مع ماتيوس بيريرا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا .

وقال ”بيريرا“ في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر موقع ”تويتر“: ”في عالم كرة القدم اللعب لتكون سعيدًا، لتكون سعيدًا بما تكتبه في قصتك“.

وأضاف: ”كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، وسأكون نغم السامبا في بلد عربي، وكرة القدم والموسيقى هما لغة العالم، ومهتمي، اليوم، هي مواصلة اللعب، وكتابة التاريخ، وسأفعل ذلك“.