أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا .
وقال ”بيريرا“ في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر موقع ”تويتر“: ”في عالم كرة القدم اللعب لتكون سعيدًا، لتكون سعيدًا بما تكتبه في قصتك“.
وأضاف: ”كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، وسأكون نغم السامبا في بلد عربي، وكرة القدم والموسيقى هما لغة العالم، ومهتمي، اليوم، هي مواصلة اللعب، وكتابة التاريخ، وسأفعل ذلك“.
نادي الهلال يعلن التعاقد مع ماتيوس بيريرا #بيريرا_هلالي
— إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021