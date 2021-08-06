رياضة

بافيتيمبي غوميز مقابل فهد المولد.. صفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 10:54 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 11:35 GMT

بافيتيمبي غوميز مقابل فهد المولد.. صفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد

قالت وسائل إعلام سعودية إن ناديي الهلال والاتحاد يتفاوضان على صفقة تبادلية في السوق الصيفي الحالي. ووفقا لصحيفة البلاد فإن الهلال والاتحاد يتفاوضان على نار

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية إن ناديي الهلال والاتحاد يتفاوضان على صفقة تبادلية في السوق الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة البلاد فإن الهلال والاتحاد يتفاوضان على نار هادئة لإبرام صفقة تبادلية ينتقل من خلالها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز من الهلال للاتحاد، على أن ينضم فهد المولد من الزعيم للعميد.

وانضم غوميز البالغ من العمر 36 عاما للهلال قادما من غالطة سراي التركي في صيف عام 2018، ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن عقده مع الزعيم يمتد حتى يونيو 2022.

في المقابل صعد فهد المولد للفريق الأول في الاتحاد عام 2011، وبحسب الموقع ذاته فإن عقده ينتهي في يونيو 2022.

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وتعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد إلى 3 مواسم، ويسعى إلى التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وتعاقد الاتحاد مع اللاعب البرازيلي إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي، في حين جدد عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي لموسم واحد، كما رحل عن الاتحاد الحارس فواز القرني إلى الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس الحالي، حيث تفتتح المنافسات بمباراة الاتحاد والفيحاء.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي، الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في حين احتل الاتحاد المركز الثالث.

ويفتتح الهلال موسمه في الدوري السعودي، يوم 14 أغسطس، بمواجهة الطائي الصاعد حديثًا، في حين يلعب النصر مع ضمك يوم 13 أغسطس.

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