نادي الهلال السعودي ينجز صفقة البرازيلي ماتيوس بيريرا

أكدت وسائل إعلام سعودية أن نادي الهلال أكمل صفقة التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون.

وقالت صحيفة ”الرياضية“: ”أكملت إدارة نادي الهلال، الخميس، رسميا، إجراءات توقيع انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم المقبل، قادما من وست بروميتش الإنجليزي“.

وأضافت: ”أنهت الإدارة الهلالية صفقة انتقال بيريرا (25 عاما) بعد مفاوضات ماراثونية مع نظيرتها في النادي الإنجليزي، الذي رفض العرض الهلالي الأول، قبل أن تتقدم الإدارة الزرقاء بعرض ثانٍ رافعة فيه قيمة الصفقة، ويبدي اللاعب تمسكا بالرحيل والانتقال إلى بطل الدوري السعودي، ليوافق النادي الإنجليزي على العرض الهلالي“.

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ولم تكشف الصحيفة عن مدة الصفقة أو التكاليف المالية.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد ذكرت، يوم الأربعاء، أن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع وست بروميتش على انتقال ماتيوس بيريرا إلى صفوفه، والصفقة في مرحلة صياغة العقود النهائية“.

وكان وست بروميتش قد استبعد بيريرا من تدريبات الفريق الجماعية بعد بيانه الأخير.

وأصدر بيريرا بيانا رسميا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يطلب فيه السماح له بالرحيل بعد أن تلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي.

وقال ماتيوس بيريرا في بيانه: ”فضلت الصمت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية احتراما للجمهور وللفريق، لكن بعد الحديث عن عدم تركيزي وعدم ارتباطي بفريقي، فكان يجب أن أرد لأنني لم أكن كذلك أبدا، ومنذ احترافي كرة القدم وأنا أركز في مسيرتي، أملا في مستقبل أفضل لي ولأسرتي“.

وأضاف: ”أتدرب بجدية وأهتم بكل تفاصيل الفريق، لكن تلقيت عرضا منذ 3 أسابيع كان بمقدوره تغيير حياتي وحياة أسرتي بالكامل للأفضل، أريد المغادرة والرحيل لكن بطريقة سليمة وعادلة“.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع بروميتش ألبيون، أحرز خلالها 20 هدفا وصنع 26، بينما سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.

ونجح الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد إلى 3 مواسم، في السوق الصيفي الحالي.

ويفتتح الهلال موسمه في الدوري السعودي، يوم 14 أغسطس، بمواجهة الطائي الصاعد حديثًا، في حين يلعب النصر مع ضمك يوم 13 أغسطس.