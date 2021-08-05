نادي الهلال يقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري لاعب القادسية

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، إن نادي الهلال يقترب من حسم صفقة التعاقد مع خليفة الدوسري لاعب القادسية.

وقالت صحيفة ”عكاظ: ”إدارة الهلال تقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب القادسية خليفة الدوسري بقيمة 8 ملايين ريال“.

وقبل أيام قالت صحيفة ”اليوم“ إن الهلال والنصر دخلا في مفاوضات مع إدارة القادسية لضم المدافع خليفة الدوسري، في السوق الصيفي الحالي.

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وأضافت الصحيفة أن العرضين لم يرتقيا لطموحات إدارة القادسية، ومن المتوقع حسم مصير اللاعب خلال الأسبوع المقبل.

وشارك خليفة الدوسري مع المنتخب السعودي الأولمبي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث ودع الأخضر من دور المجموعات.

وكان علي بن دعرم، المتحدث الرسمي للقادسية، قد قال في تصريحات سابقة، إن ناديه تلقى عددًا من العروض الرسمية والشفهية التي تطلب خدمات المدافع الدولي خليفة الدوسري.

وشارك الدوسري مع القادسية في 27 مباراة، الموسم الماضي، من الدوري السعودي، 22 منها أساسيًا، حيث سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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ويجيد خليفة الدوسري صاحب الـ22 عامًا اللعب في قلب الدفاع، ويبلغ طوله 1.77 سم، علمًا بأن القادسية هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي.

وفي السوق الصيفي الحالي نجح الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد إلى 3 مواسم، ويسعى إلى التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

في المقابل تعاقد النصر مع: الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني خوزي راميرو فوينيس موري.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس الحالي، حيث تفتتح المنافسات بمباراة الاتحاد والفيحاء.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي، الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في حين احتل النصر المركز السادس، وفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال إلى الحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، واستعادة لقب دوري أبطال آسيا، في المقابل يسعى النصر إلى العودة إلى منصات التتويج، خاصة بعد الموسم الماضي المخيب.

ويفتتح الهلال موسمه في الدوري السعودي، يوم 14 أغسطس، بمواجهة الطائي الصاعد حديثًا، في حين يلعب النصر مع ضمك يوم 13 أغسطس.