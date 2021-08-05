وسيط يعرض انتقال محمد العويس إلى نادي الهلال

قالت صحيفة الجزيرة، إن وسيطًا عرض انتقال محمد العويس حارس الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى الهلال.

وبحسب ”الجزيرة“، فإن إدارة نادي الهلال لم ترد بالرفض أو الموافقة على الفكرة.

والعويس هو الحارس الأساس للنادي الأهلي والمنتخب السعودي.

ويرتبط ”العويس“ بالانتقال إلى نادي النصر، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه، يوليو المقبل، كما حاول النصر شراء عقده أكثر من مرة.

وفي العام 2017، انتقل العويس إلى الأهلي قادمًا من ”الشباب“ بصفقة مدوية، حيث فضّل النادي الجداوي رغم وجود عرض من الهلال وقتها.

ويحرس مرمى الهلال حاليًا ”عبدالله المعيوف“، وهو واحد من أبرز الحراس في الكرة السعودية.