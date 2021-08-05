أجانب نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

قالت صحيفة الرياضية، إن مانو مينيز مدرب نادي النصر السعودي استقر بشكل كبير على الرباعي الأجنبي الذي سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا مع الفريق بدءا من دور الـ16.

وتسمح لوائح دوري أبطال آسيا لكل فريق بقيد 4 لاعبين أجانب، بينهم آسيوي.

وبحسب الرياضية، فإن رباعي النصر في دوري أبطال آسيا هم: عبدالرزاق حمدالله، فينسينت أبوبكر، أندرسون تاليسكا، وجلال الدين مشاريبوف.

ويلتقي النصر مع تراكتور سازي الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على أراض محايدة، يوم 14 سبتمبر المقبل.

وبذلك لن يكون المدافع الأرجنتيني فونيس موري في قائمة الفريق السعودي الآسيوية، وهو أمر سينطبق أيضا على البرازيلي بيتروس.