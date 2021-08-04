باوك يتفق مع نادي الهلال السعودي على صفقة جيوفينكو

قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي باوك اليوناني اتفق مع نادي الهلال على التعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وقالت ”الإخبارية“ السعودية، عبر موقع ”تويتر“، ”عاجل: نادي باوك اليوناني يتفق مع إدارة الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وكان موقع ”توتو ميركاتو ويب“ قد ذكر قبل أيام أن جيوفينكو على بعد خطوة واحدة من باوك اليوناني.

وأشارت إلى أن جيوفينكو، البالغ من العمر 34 عاما، سيوقع عقدًا لمدة عامين مع باوك.

وغادر جيوفينكو يوفنتوس صيف 2015 إلى تورونتو الكندي لمدة 4 مواسم، ومنه إلى الهلال.

وانضم جيوفينكو للهلال في يناير 2019، وسجل مع الزعيم 16 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وفقا لموقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وبحسب الموقع، فإن جيوفينكو سجل 83 هدفا وصنع 51 في 142 مباراة مع تورونتو، وسجل 20 هدفا وصنع 23 في 132 مع يوفنتوس.

ويمتلك الهلال 7 لاعبين أجانب حاليًا، هم: بافيتمبي غوميز، وأندريه كاريلو، ولوسيانو فييتو، وسيباستيان جيوفينكو، وغوستافو كويلار، وغانغ هيون سو، بجانب الوافد الجديد موسى ماريغا.