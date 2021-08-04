وسط أنباء اقترابه من الهلال.. وست بروميتش يستبعد ماتيوس بيريرا من تدريبات الفريق الجماعية

استبعد نادي وست بروميتش البرازيلي ماتيوس بيريرا من تدريبات الفريق الجماعية بعد بيانه الأخير، وهو ما رجحت تقارير بأنه إشارة قوية إلى اقترابه من الانضمام لنادي الهلال السعودي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “Athletic” البريطانية، فإن الجناح البرازيلي بيريرا قد أصبح بالفعل مستبعدا من تدريبات وست بروميتش، بعد بيانه الأخير الذي أبدى خلاله رغبته في الرحيل عن النادي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اللاعب البرازيلي يقضي الكثير من وقته في التدريب بمفرده، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله إلى الهلال خلال أيام.

واتخذت إدارة نادي الهلال قرارا جديدا بتقديم عرض مالي جديد إلى نادي ويست بروميتش، من أجل حسم صفقة اللاعب البرازيلي.

وحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن نادي الهلال قد قرر رفع عرضه المالي لنادي ويست بروميتش إلى 17 مليون على دفعتين، للظفر بخدمات ماتيوس بيريرا.

وأصدر ماتيوس بيريرا بيانا رسميا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يطلب فيه السماح له بالرحيل بعد أن تلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي.

وقال ماتيوس بيريرا في بيانه: ”فضلت الصمت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية احتراما للجمهور وللفريق، لكن بعد الحديث عن عدم تركيزي وعدم ارتباطي بفريقي، فكان يجب أن أرد لأنني لم أكن كذلك أبدا، ومنذ احترافي كرة القدم وأنا أركز في مسيرتي، أملا في مستقبل أفضل لي ولأسرتي“.

وأضاف: ”أتدرب بجدية وأهتم بكل تفاصيل الفريق، لكن تلقيت عرضا منذ 3 أسابيع كان بمقدوره تغيير حياتي وحياة أسرتي بالكامل للأفضل، أريد المغادرة والرحيل لكن بطريقة سليمة وعادلة“.

وتلقى ماتيوس بيريرا عرضا كبيرا من الهلال السعودي، إلا أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغا تعجيزيا للموافقة على رحيل اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي قد أبدى موافقته المبدئية على عرض الهلال ولكن مطالب بروميتش هي التي تعطل خطوة انتقاله.

ويرتبط الجناح ماتيوس بيريرا البالغ من العمر 25 عاما، بعقد مع وست بروميتش ألبيون يمتد حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق خلال صيف 2019 من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع بروميتش ألبيون وأحرز خلالها 20 هدفا وصنع 26 هدفا، بينما سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.