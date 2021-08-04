الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات لضم هتان باهبري نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مباشرة من أجل ضم هتان باهبري، لاعب وسط فريق الهلال، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلًا عن جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب، يوم الأربعاء، فإن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب 4 ملايين ريال في العام الواحد (12 مليون) لمدة 4 مواسم.

وأوضح وكيل باهبري، أن ”موكّله دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادي، دون الرجوع لناديه الأصلي، وفقًا للائحة وأنظمة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبينًا أن عرض الهلال توقف عند 3 ملايين ريال“.

وأضاف: ”تلقينا عرض من النادي الأهلي للاعب لمدة ثلاثة أعوام، مقابل 4 ملايين ريال عن كل موسم، ولا نزال في مرحلة دراسة العرض، وسيتحدد في الفترة المقبلة، إما البقاء في الهلال أو الانتقال منه إلى الأهلي“.

وانضم هتان لصفوف الهلال خلال فترة انتقالات شتاء عام 2019، قادمًا من الشباب، حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022.

ولم يتمكن باهبري خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية، حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

لعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال 6 مباريات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الـ11 من أغسطس الجاري، إذ ستقام في هذا الموعد مواجهة واحدة، ستجمع بين الاتحاد ومضيفه الفيحاء.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إذ توج باللقب، بعد أن حصد 61 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه، الشباب، والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث.