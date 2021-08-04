نادي النصر السعودي يعلن رسميا ضم محمد آل فتيل

أبرم نادي النصر السعودي تعاقدا رسميا مع محمد آل فتيل، وذلك في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة سنة، بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، مساء الثلاثاء: ”وقعت إدارة النادي مع محمد آل فتيل في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة سنة واحدة“.

ورفض آل فتيل تجديد عقده مع الأهلي، بعد قيام الإدارة الحالية بتخفيض العرض الذي قدمته الإدارة السابقة للاعب.

وكان آل فتيل قد دخل اهتمامات الهلال والشباب مع دخوله الفترة الحرة من عقده مع ”الراقي“.

من وسط القلب 💛

نصراااااااااوي ✅ pic.twitter.com/2QSa4Sw9Ml — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 3, 2021

وبدأ آل فتيل مسيرته في الأهلي، الذي لعب معه لمدة 7 مواسم، حقق خلالها لقب الدوري وكأس الملك إضافة إلى السوبر.

ومنذ الصعود للفريق الأول، لعب آل فتيل 153 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 4 أخرى.

أما الموسم الماضي فقد لعب 21 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 62% وشتت 96 كرة وأفسد 41 هجمة للمنافسين ومنع 23 تسديدة من الوصول إلى مرماه.

وأوضح النصر أن مدافع الأهلي السابق وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

ونشط النصر بقوة في سوق الانتقالات الحالي، حيث سبق أن تعاقد مع قلب الدفاع الأرجنتيني فونيس موري، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.