تقرير: النصر والهلال يتنافسان لضم خليفة الدوسري

كشفت تقارير صحفية أن ناديي الهلال والنصر دخلا في مفاوضات مع إدارة القادسية في محاولة لضم المدافع خليفة الدوسري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة ”اليوم“ أن ”العرضين لم يرتقيا لطموحات إدارة القادسية حتى اللحظة، ومن المتوقع حسم مصير اللاعب خلال الأسبوع المقبل“.

وشارك اللاعب مع المنتخب السعودي الأولمبي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث ودع ”الأخضر“ المنافسات من دور المجموعات، وأرجأت إدارة القادسية أي مفاوضات لرحيل اللاعب حتى الانتهاء من البطولة.

وقال علي بن دعرم، المتحدث الرسمي لنادي القادسية، في تصريحات سابقة، إن النادي تلقى عددًا من العروض الرسمية والشفهية التي تطلب خدمات المدافع الدولي خليفة الدوسري.

ولعب خليفة الدوسري مع القادسية 27 مباراة، خلال الموسم الماضي، من الدوري السعودي، 22 منها أساسيًا، وسجل خلالها هدفًا واحدًا، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وقام صاحب الـ22 عامًا بـ43 تدخلًا دفاعيًا بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وشتت الكرة 58 مرة، وقطع هجمات المنافسين 27 مرة، وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.

ويجيد اللاعب اللعب في قلب الدفاع، ويبلغ طوله 1.77 سم.

وتعاقد نادي الهلال مع حمد اليامي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، بالإضافة إلى المالي موسى ماريغا قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي بعقد لمدة 3 مواسم، كما يسعى حاليًا إلى ضم البرازيلي ماتيوس بيريرا.

بينما نجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن أبرزهم: فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة لحسم مزيد من الصفقات.

ويسعى النصر إلى تعويض أدائه السيئ في الموسم الماضي، حيث احتل المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما توج الزعيم باللقب.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس الجاري، حيث ستقام في هذا الموعد مواجهة واحدة ستجمع بين الاتحاد ومضيفه الفيحاء.

وصعد إلى النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فرق: الحزم، والطائي، والفيحاء، بينما هبط :القادسية، والباطن، والعين، لدوري الدرجة الأولى.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج باللقب بعد أن حصد 61 نقطة متفوقًا على أقرب منافسيه الشباب، والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث.