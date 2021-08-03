رياضة

تركي آل الشيخ عضوا ذهبيا بناديي الاتحاد والأهلي
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2021 8:07 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2021 9:55 GMT

تركي آل الشيخ عضوا ذهبيا بناديي الاتحاد والأهلي

يستعد ناديا الاتحاد والأهلي لخوض منافسات الموسم المحلي السعودي.

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، اشتراكه في العضوية الذهبية لنادي الاتحاد السعودي، بعد تغريدة وجهها له الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف.

وغرد عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد ”الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر“.
”الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم, فرد آل الشيخ تم“.
وعلق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لناديه ”دعم معاليك أحلى خبر على هالصباح وتشجيعك لنا كشباب وشابات الوطن غير مستغرب في جميع المجالات أدامك الله لنا“.

بطاقة ذهبية في الأهلي
وقبل دقائق من اشتراكه في العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، اشترك آل الشيخ في بطاقة الجماهير الذهبية الخاصة بالنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.
وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري ”فكره جميله وبشترك الآن معكم“.

وتتكلف العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.

ويستعد ناديا الاتحاد والأهلي لخوض منافسات الموسم المحلي السعودي الذي سينطلق منتصف أغسطس الجاري.

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