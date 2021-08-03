تركي آل الشيخ عضوا ذهبيا بناديي الاتحاد والأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، اشتراكه في العضوية الذهبية لنادي الاتحاد السعودي، بعد تغريدة وجهها له الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف.

تم👍❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

وغرد عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد ”الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر“.

”الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم, فرد آل الشيخ تم“.

وعلق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لناديه ”دعم معاليك أحلى خبر على هالصباح وتشجيعك لنا كشباب وشابات الوطن غير مستغرب في جميع المجالات أدامك الله لنا“.

فكره جميله وبشترك الأن معكم 👏🏻🇸🇦👍❤️ pic.twitter.com/V3POUl7Gem — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

بطاقة ذهبية في الأهلي

وقبل دقائق من اشتراكه في العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، اشترك آل الشيخ في بطاقة الجماهير الذهبية الخاصة بالنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.

وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري ”فكره جميله وبشترك الآن معكم“.

وتتكلف العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.

ويستعد ناديا الاتحاد والأهلي لخوض منافسات الموسم المحلي السعودي الذي سينطلق منتصف أغسطس الجاري.