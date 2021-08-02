تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي وأبطال آسيا

ستنقل قنوات SSC الفضائية مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل (2021/2022)، ودوري أبطال آسيا.

وأعلنت ‏شركة الرياضة السعودية قبل أيام عن إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأكدت في بيان رسمي التعاقد مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي‎.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، لمدة موسم واحد.

وتبث قنوات SSC على تردد

القمر الصناعي عرب سات/ بدر سات.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

وستقوم 7 قنوات بنقل الدوري السعودي مجانًا بجودة SD.

شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على(شاهد VIP) وجهاز (GOBX) pic.twitter.com/3ACDq2ByyI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2021

في حين ستقوم 7 قنوات HD بنقل الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والتصفيات والبطولات الأخرى باشتراك.

جدول الدوري السعودي

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد مباريات الدور الأول للموسم المقبل 2021/2022.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري بمواجهة الاتحاد مع الفيحاء، يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل.

وفي مباريات الجولة الأولى يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي الصاعد حديثا، ويلعب الشباب وصيف الموسم الماضي مع أبها، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي.

في حين يلعب الفتح مع الرائد، والتعاون مع الحزم، والاتفاق مع الباطن.

🚨 لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن مواعيد مباريات الدور الأول من الموسم المقبل 2021-2022م ◀️🌐 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 18, 2021

وفي أولى مباريات القمة يلعب النصر مع الاتحاد يوم السبت 18 سبتمبر، في الجولة الخامسة، على ملعب مرسول بارك، في حين يلعب الهلال مع الشباب، يوم الخميس 23 سبتمبر، على إستاد الملك فهد الدولي في الجولة السادسة.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الأهلي، يوم الجمعة 1 أكتوبر، في الجولة السابعة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقرر أن تقام مباراة الهلال ومنافسه النصر يوم الأحد 17 أكتوبر، في الجولة الثامنة، بينما يلعب الاتحاد مع الشباب يوم الجمعة، 22 أكتوبر في الجولة التاسعة.

ووفقا للجدول يلعب الهلال مع الأهلي، يوم الجمعة 29 أكتوبر، في الجولة العاشرة، على أن يلعب الشباب مع النصر، يوم الجمعة 5 نوفمبر، في الجولة الحادية عشرة. ويصطدم الهلال مع الاتحاد يوم الأحد 21 نوفمبر، في قمة الجولة الـ12.