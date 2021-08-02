مع ارتباطه بنادي الهلال السعودي.. ماتيوس بيريرا يطلب السماح له بالرحيل عن وست بروميتش

أبدى اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، رغبته في الرحيل عن النادي مع ارتباطه بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وقال ماتيوس بيريرا في بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تلقيت منذ أسابيع عرضا مغريا من شأنه أن يغير حياتي وحياة عائلتي، وأطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالانتقال“.

ويرتبط بيريرا البالغ من العمر 25 عاما، بعقد مع وست بروميتش ألبيون حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق صيف 2019 من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وشارك بيريرا، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون سجل فيها 20 هدفا وصنع 26، في حين سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة.

وتابع بيريرا في بيانه :“أريد الرحيل، لكن أريد أن أفعل ذلك بالطريقة الصحيحة“.

وواصل :“طالما بقيت صامتا، لكن لا يجب أن يتم وصفي بغير المحترف“

”شعرت بعدم الاحترام حينما تم وصفي من قبل النادي بغير المحترف، رغم التزامي الكامل“.

الهلال يرفع العرض

في نفس السياق، قالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي الهلال رفع عرضه لضم بيريرا من ويست بروميتش من 15 إلى 17 مليون يورو تدفع على دفعتين.

كانت تقارير بريطانية قد أشارت أمس الأحد إلى انسحاب النادي السعودي من الصفقة بسبب مغالاة ويست بروميتش في مطالبه المالية حيث يطلب 25 مليون يورو لبيع عقد اللاعب.