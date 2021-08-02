الهلال يدرس التعاقد مع أراسكايتا بعد فشل مفاوضات ماتيوس بيريرا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يتجه لتقديم عرض لضم الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، بعد فشل المفاوضات لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم وست بروميتش الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ ذكرت، أمس، أن وست بروميتش رفض عرض الهلال البالغ 15 مليون يورو، إذ طلبت إدارة النادي الإنجليزي 25 مليونا لإتمام الصفقة، ولكن النادي السعودي كان يدرس رفع العرض إلى 17 مليون يورو على دفعتين، وهو ما يرفضه ،أيضا، النادي.

بينما أوضح الصحفي البرتغالي الموثوق بيدرو ألميدا عبر حسابه بموقع تويتر، أن نادي وست هام يونايتد هو الأقرب الآن من الحصول على خدمات بيريرا، ووصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع بروميتش.

فيما ذكر الإعلامي الرياضي، رينان مورا، عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الاثنين، أن الهلال وضع أراسكايتا خيارا جديدا لضمه لقائمة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأوضح ”مورا“، أن أراسكايتا ما زال لديه عقد مع فلامنغو حتى 2023 وينتظر محادثات قريبة من إدارة ناديه لتعديل عقده.

ويلعب أراسكايتا صاحب الـ27 عاما مع فريق فلامنغو منذ عام 2019 قادما من نادي كروزيرو البرازيلي.

وفاز أراسكايتا مع فريقه بلقب كأس كوبا ليبرتادورس في 2019، وقابل الهلال في دور نصف النهائي لمونديال الأندية، في مباراة كانت انتهت بفوز فلامنغو بثلاثية لهدف.

أما الموسم الحالي فيقدم أراسكايتا مستوى متميزا مع فلامينغو، وأسهم بـ18 هدفا خلال 19 مباراة، وكان سببا بفوز فريقه بلقب السوبر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحسمت إدارة نادي الهلال صفقتين حتى الآن، بعد أن أعلنت تعاقدها مع المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، وحمد إليامي ظهير القادسية، بالإضافة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ويمتلك الهلال حاليا 7 أجانب، وهو العدد الأقصى المسموح به من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذا سيكون النادي مطالبا بالتخلي عن أحدهم، والأقرب هو الإيطالي جيوفينكو، الذي ربطته العديد من التقارير بالخروج إلى باوك اليوناني، أو لوسيانو فييتو الذي ارتدى قميص الزعيم في يناير الماضي ولم يقدم الأداء المتوقع.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2020 يوم الأربعاء الـ11 من أغسطس بمواجهة الاتحاد مع الفيحاء، علما أن الجولة الأولى تشهد مواجهة الهلال، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، مع الطائي، الصاعد حديثا.

في حين يلعب الشباب مع أبها، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، والفتح مع الرائد، والتعاون مع الحزم، والاتفاق مع الباطن.