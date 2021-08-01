نادي النصر السعودي يضم محمد قاسم بعقد لمدة 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر نجحت في الاتفاق مع الظهير الأيسر محمد قاسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة النصر اتفقت مع اللاعب على الانتقال للعالمي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وكانت بداية اللاعب في نادي الاتحاد قبل أن يرحل عنه، ويخوص عدة تجارب قبل أن يستقر به للمطاف في الفيصلي.

نادي النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي https://t.co/eDuzUCdcXq pic.twitter.com/PMOImSyANO — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع لاعب بديل في الجبهة اليسرى ليكون مع اللاعب الحالي عبدالرحمن العبيد.

يشار إلى أن النصر أتم التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر، البالغ من العمر 29 عامًا، ولاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا، البالغ من العمر 27 عامًا، في حين أعلن تواجد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف في صفوفه الموسم المقبل.

وكان النصر قد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، وحصد 46 نقطة من 30 مباراة، في حين ودع من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني.

ويلعب النصر مع ضمك في أولى مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022، يوم 13 أغسطس المقبل.