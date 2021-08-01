حقيقة رحيل رومارينيو وكريم الأحمدي عن نادي الاتحاد السعودي

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن موقف اللاعبين، البرازيلي رومارينيو والمغربي كريم الأحمدي.

وقال هتان النجار الذي شغل في وقت سابق مدير المركز الإعلامي للاتحاد أن اللاعبين مستمران مع الفريق ولا صحة لما تردد عن رحيلهما.

وقال هتان النجار قي تصريحات فضائية عبر ”قناة 24“ الرياضية أن تجديد عقد مارسيلو غروهي حارس الاتحاد أصبح واقعًا، والإعلان عنه قريبًا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى حتى تاريخ 1 أغسطس. #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/kjTv2SOHF9 — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) August 1, 2021

من جهة أخرى وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة الاتحاد نجحت في تسديد جميع الديون التي على الفريق وبذلك حصل على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد كشفت عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن ولم يكن بينها اسم الاتحاد.

وبحسب وزارة الرياضة فإن أندية الهلال والاتفاق وضمك والفيصلي والفتح وأبها من دوري المحترفين السعودي حصلت على شهادة الكفاءة المالية.

وتقدم شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد في فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

📍الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن ✅ pic.twitter.com/PenZwwQBkD — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 1, 2021

واحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وحصد 56 نقطة من 30 مباراة، ويقص الاتحاد مع الفيحاء شريط افتتاح الدوري السعودي للموسم 2021/2022 يوم الأربعاء 11 أغسطس.

كما يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.