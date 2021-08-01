رياضة

حقيقة رحيل رومارينيو وكريم الأحمدي عن نادي الاتحاد السعودي
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2021 20:54 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 0:35 GMT

حقيقة رحيل رومارينيو وكريم الأحمدي عن نادي الاتحاد السعودي

الاتحاد يقص مع الفيحاء شريط افتتاح الدوري السعودي للموسم 2021/2022 يوم الأربعاء 11 أغسطس.

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المصدر: سلمان العنزي وفريق التحرير - إرم نيوز

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن موقف اللاعبين، البرازيلي رومارينيو والمغربي كريم الأحمدي.

وقال هتان النجار الذي شغل في وقت سابق مدير المركز الإعلامي للاتحاد أن اللاعبين مستمران مع الفريق ولا صحة لما تردد عن رحيلهما.

وقال هتان النجار قي تصريحات فضائية عبر ”قناة 24“ الرياضية أن تجديد عقد مارسيلو غروهي حارس الاتحاد أصبح واقعًا، والإعلان عنه قريبًا.

من جهة أخرى وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة الاتحاد نجحت في تسديد جميع الديون التي على الفريق وبذلك حصل على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد كشفت عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن ولم يكن بينها اسم الاتحاد.

وبحسب وزارة الرياضة فإن أندية الهلال والاتفاق وضمك والفيصلي والفتح وأبها من دوري المحترفين السعودي حصلت على شهادة الكفاءة المالية.

وتقدم شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد في فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

واحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وحصد 56 نقطة من 30 مباراة، ويقص الاتحاد مع الفيحاء شريط افتتاح الدوري السعودي للموسم 2021/2022 يوم الأربعاء 11 أغسطس.

كما يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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