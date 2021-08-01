نادي معيذر القطري‬⁩ يضم السعودي محمد السهلاوي

أعلنت قناة ”الكاس“ القطرية“ أن نادي معيذر القطري تعاقد مع المهاجم السعودي محمد السهلاوي.

وكتبت القناة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”عاجل، نادي معيذر يضم اللاعب السعودي محمد السهلاوي الى صفوفه رسميا“.

وسبق أن لعب السهلاوي البالغ من العمر 34 عامًا لأندية: القادسية، والفتح، والنصر، والشباب، والتعاون في السعودية.

عاجل للكاس.. نادي #معيذر يضم اللاعب السعودي محمد السهلاوي الى صفوفه رسميا pic.twitter.com/AyOqxvAgwe — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 1, 2021

واحتل ”معيذر“ المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية القطري، الموسم الماضي، وحصد 33 نقطة من 21 مباراة، علمًا بأن آخر مشاركة له في دوري نجوم قطر كانت في موسم 2018/2019.

وتأسس نادي معيذر العام 1996.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن السهلاوي سجل 99 هدفًا، وصنع 19 في 210 مباريات مع النصر، في حين سجل 3 أهداف، وصنع 1 في 26 مباراة مع التعاون، ويملك 28 هدفًا في 44 مباراة مع المنتخب السعودي الأول.