وزارة الرياضة السعودية تكشف الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية

كشفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

وتقدم شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد في فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

وبحسب وزارة الرياضة فإن أندية الهلال والاتفاق وضمك والفيصلي والفتح وأبها من دوري المحترفين السعودي حصلت على شهادة الكفاءة المالية.

📍الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن ✅ pic.twitter.com/PenZwwQBkD — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 1, 2021

أما من دوري الدرجة الأولى (دوري الأمير محمد بن سلمان) فقد حصلت أندية الدرعية والعدالة والقادسية على شهادة الكفاءة المالية.

وفي يونيو الماضي كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة نادي النصر، عن اقتراب إدارة ”العالمي“ من الحصول على شهادة الكفاءة المالية‎، على غرار ما فعله الغريم التقليدي (الهلال).

وقال المريسل، في تصريحات تلفزيونية: ”سبق أن قلت ”هناك بعض الأندية لن تحصل على شهادة الكفاءة المالية“، وقلت إن النصر والهلال سيحصلان عليها، والهلال بالفعل حصل عليها والنصر في طريقه للحصول عليها أيضا، ووفقا لمعلوماتي، الأهلي لن يحصل على شهادة الكفاءة، رغم أنه يعلن عن صفقاته الجديدة“.

وأضاف المريسل: ”نادي الاتحاد وصل إلى اتفاق مع اللاعب الصربي بريغوفيتش، والذي لديه متأخرات بـ 3 ملايين يورو، إذ وصلت معه الإدارة لتسوية: ستعطيه مبلغا ماليا دفعة واحدة، وستتم المخالصة النهائية، وهذا يؤكد أن الاتحاد قريب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية“.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2020 يوم الأربعاء 11 أغسطس بمواجهة الاتحاد مع الفيحاء، علما أن الجولة الأولى تشهد مواجهة الهلال، حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي، الصاعد حديثا.

في حين يلعب الشباب مع أبها، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، والفتح مع الرائد، والتعاون مع الحزم، والاتفاق مع الباطن.

وكشفت شركة الرياضة السعودية رسميًا عن طريقة مشاهدة المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين“.

وسيتم بث المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD، فيما سيتم نقل مباريات البطولات الآسيوية على منصة (شاهد VIP) وجهاز (GOBX).

وقالت الشبكة في بيان رسمي: ”شركة الرياضة السعودية تعلن عن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصريًا على (شاهد VIP)، وجهاز (GOBX)“.