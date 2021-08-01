نادي الهلال يخرج من سباق التعاقد مع ماتيوس بيريرا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي الهلال السعودي خرج من سباق التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، جناح وست بروميتش الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكره حساب ”WBAReport“ المتخصص في أخبار نادي وست بروميتش، على تويتر، يوم الأحد، فإنه ”تم إبلاغنا بشكل موثوق أن الهلال خرج من السباق للتوقيع على بيريرا؛ لأنهم ببساطة لا يستطيعون دفع السعر المطلوب للنادي من أجل ضم النجم البرازيلي“.

وأوضح الحساب: ”النادي الإنجليزي لا يريد أمواله على أقساط، حيث استفسر الهلال عن إمكانية دفع 26.4 مليون جنيه إسترليني على مدار أربع سنوات، لكن إدارة وست بروميتش رفضت ذلك، وأصبح اللاعب قريبا من الانضمام لنادي وست هام يونايتد“.

بيريرا كان انضم لصفوف بروميتش في 2020 قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي نورنبيرغ الألماني وتشافيز البرتغالي.

وحسمت إدارة نادي الهلال صفقتين حتى الآن، بعد أن أعلنت تعاقدها مع المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، وحمد إليامي ظهير القادسية، بالإضافة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ويجيد بيريرا اللعب في مركز صناعة اللعب والجناح الأيمن والأيسر، وقيمته التسويقية تقارب الـ10 ملايين يورو.

وخاض النجم البرازيلي الأصل والذي يحمل الجنسية البرتغالية، 77 مباراة مع فريق وست بروميتش، وسجل 20 هدفا وصنع 26 أخرى.

وضغطت جماهير الهلال كثيرا لضم اللاعب، وحدث تقارب بالفعل بين اللاعب والنادي خلال الفترة الأخيرة، حيث حدث اتفاق على الأمور المالية، غير أن مطالب النادي المالية عرقلت الصفقة.

ويعد بيريرا أحد مطالب نادي ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية أيضا، بحسب الموثوق فابريزيو رومانو.