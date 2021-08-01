نادي النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي

كشف الإعلامي المصري سيف زاهر، أن نادي النصر السعودي قدم عرضا جديدا لضم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي؛ في ظل تألقه سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية.

وقال زاهر في تصريحات عبر برنامج تلفزيوني على قناة ”أون تايم سبورت“، مساء السبت: ”الشناوي حالة خاصة جدا وكل الجلسات والكواليس التي تأتي لي من الأهلي والشناوي شخصيا تقول هذا، وهو لاعب يساوي الأهلي وقلبه هو النادي الأهلي، وعندما تلقى عرضا في المرة الأولى ترك القرار للنادي، والنصر قدم عرضا جديدا لكن الأهلي متمسك بحارسه والشناوي سيتمسك بالأهلي وسنضع تحت هذه الكلمة خمسة خطوط“.

وأضاف: ”في يوم من الأيام دار حديث بيني وبين الشناوي وتحدثت معه عن العروض والأموال والتفكير في الاحتراف، فرد علي قائلا: ”أنا في الأهلي مختلف وسأركز على مستقبلي، لو كنت أخطط لمستقبل فلا يوجد أفضل من الأهلي، معنويا وماديا بعمل فلوس وبكتب تاريخ، الشناوي لو قال يا عروض لن نخلص ولكنه أهلاوي جدا، في ظل مضاعفة العروض هو يختار الأهلي والنادي يقدر أبناءه، وأعتقد أنه مكمل ومستمر مع النادي بشكل هادئ جدا“.

"رد الشناوي عليا من سنين بيتحقق دلوقتي ولو قال يا عروض مش هنخلص".. سيف زاهر يتحدث عن تفكير محمد الشناوي حول العروض التي يتلقاها 💥💥#هداية_ملاك_مع_سيف#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/klMUphOFk4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2021

وكان الشناوي قد أثار جدلا، في الفترة الماضية؛ بعد اختراق حسابه على ”إنستغرام“، وكتب عليه كلمة ”نادي النصر“، حيث فسرها العديد من الجمهور بقرب انتقال الحارس إلى النادي السعودي.

وقال الشناوي عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وقتها: ”تم اختراق حسابي على تويتر وأعمل على استعادته في أسرع وقت“.

وذكرت تقارير سابقة أن النصر تواصل مع وكيل اللاعب، وقد عرض راتبا ضخما على الشناوي يقدر بـ3 ملايين دولار سنويا.

وينتهي عقد الشناوي الحالي مع النادي الأهلي بعد 4 سنوات، وتحديدا في 30 يونيو 2025.

يذكر بأن الشناوي كان قد شارك رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وقدم مستوى رائعا جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وكان النصر أعلن في الميركاتو الحالي إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب جوانجزو إيفرغراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الـ11 من أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، عددا من المباريات القوية، إذ يلعب الشباب أمام أبها، ويستضيف النصر فريق ضمك، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي، وأخيرا يلعب فريق الهلال أمام الطائي.