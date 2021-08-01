تقرير: الأهلي السعودي يستغني عن ميتريتا بعد التعاقد مع ألاسان نداو

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي قرر الاستغناء عن لاعبه الروماني ألكسندرو ميتريتا، بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي مع السنغالي ألاسان نداو، جناح نادي كاراجومروك التركي، مساء السبت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن ”البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الراقي، اختار نداو بديلا لميتريتا“.

وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي تعاقد رسميا مع نداو، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل نحو 11 مليون ريال.

وكان ميتريتا التحق بصفوف الأهلي في أكتوبر الماضي، قادما من نيويورك سيتي الأمريكي، على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل، وخاض مع الفريق 25 مباراة بالدوري السعودي سجل خلالها 4 أهداف، بالإضافة إلى 3 مباريات بدوري أبطال آسيا.

الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم السنغالي ألاسان نداو https://t.co/BnsT9FMMtt pic.twitter.com/Eimgp267Es — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

وأعلن الأهلي، يوم السبت، التعاقد مع الجناح السنغالي ألاسان نداو.

وقال الأهلي عبر حسابه على تويتر ”السنغالي الحسن نداو أهلاويا لمدة ثلاث سنوات“.

وانضم نداو البالغ عمره 24 عاما للأهلي قادما من كاراجومروك التركي الذي خاض معه 59 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع مثلها، وتلقى 11 بطاقة صفراء وتعرض للطرد في مرة واحدة.

ويلعب نداو مع المنتخب السنغالي منذ 2017، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا أو كأس الأمم الأفريقية في العام التالي في مصر.

وأعلن الأهلي قبل يومين تعاقده مع مدافع مقدونيا الشمالية إزجان أليوسكي قادما من ليدز يونايتد الانجليزي، وكذلك الدولي البرازيلي السابق باولينيو والمدافع الكرواتي فيليب براداريتش.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثامن، وتوج بلقب الدوري للمرة الأخيرة في موسم 2015-2016.

ويفتتح ”الراقي“ مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، بمواجهة ضيفه فريق الفيصلي يوم الجمعة الـ13 من أغسطس المقبل.