تقرير: نادي النصر يستهدف ضم سعود عبدالحميد ومحمد العويس

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى لضم الثنائي سعود عبدالحميد، نجم نادي الاتحاد، ومحمد العويس، حارس مرمى الأهلي، في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مكة“، فإن ”مسؤولي النصر قطعوا مشوارا في مفاوضاتهم لضم العويس وسعود عبدالحميد، لدعم صفوف الفريق الفترة المقبلة“.

وأوضحت أن ”النصر يسعى للاستفادة من دخول سعود عبدالحميد الفترة الحرة في عقده خلال أغسطس الجاري، بالإضافة إلى رغبة العويس في الرحيل عن الأهلي“.

وأشارت صحيفة ”مكة“ إلى أن ”النصر يسعى عبر داعمه الذهبي لشراء المدة المتبقية من عقد سعود مع نادي الاتحاد، رغم أن الأخير يسعى لإقناعه بالبقاء“، موضحة أن النصر قدم للاعب ما يقنعه بالانضمام للعالمي.

ويدخل عبدالحميد الفترة الحرة خلال شهر أغسطس، إذ يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه خلال الفترة الحرة في عقده.

بينما أكدت الصحيفة، أن ”العويس أبدى موافقته على العودة إلى العاصمة الرياض مجددا من خلال ارتداء قميص النصر، بعد أن انضم للأهلي من صفوف الشباب“.

وارتبط اسم العويس، منذ العام الماضي، بالانتقال إلى النصر.

يذكر أن العويس، انضم إلى الأهلي، في صيف 2017، قادما من صفوف الشباب، في صفقة أثارت الجدل في الوسط الرياضي وقتذاك.

وكان نادي النصر السعودي أعلن عن إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب جوانجزو إيفرغراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الـ11 من أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، عددا من المباريات القوية، إذ يلعب الشباب أمام أبها، ويستضيف النصر فريق ضمك، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي، وأخيرا يلعب فريق الهلال أمام الطائي.