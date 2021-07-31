الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم السنغالي ألاسان نداو

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا ضم السنغالي ألاسان نداو، جناح نادي فاتح قرا جمرك التركي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”أسد التيرانغا ينضم إلى كتيبة الأسود“.

وقدّم اللاعب السنغالي مستويات رائعة مع فريقه التركي، وساهم في احتلاله المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي.

وخاص اللاعب مع فريق فاتح قرا 40 مباراة، وسجل 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وسبق لنداو المشاركة في 6 مباريات أيضا بقميص المنتخب السنغالي منذ 2017، حيث يمتلك هدفا دوليا في سجلاته الشخصية.

وخطف نداو أنظار عدد من الأندية الأوروبية البارزة، كما ربطته بعض التقارير بالانتقال إلى كبريات الأندية التركية مثل فناربخشة وغلطة سراي.

ونشط الأهلي بقوة في سوق الانتقالات، حيث ضم مؤخرا الظهير الأيسر المقدوني إزغيان أليوسكي، ليكون خامس صفقات النادي في الصيفية، بعد التعاقد مع دانكلير بيريرا ومحمد مجرشي وفيليب براداريتش والبرازيلي باولينيو.

وتعاقد الأهلي مع أليوسكي ليقود الجبهة اليسرى، بدلا من البرازيلي لوكاس ليما الذي رحل رسميا بعد توقيع مخالصة مالية معه بسبب سوء مستواه الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، عددًا من المباريات القوية، حيث يلعب الشباب أمام أبها، ويستضيف النصر فريق ضمك، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي، وأخيرًا يلعب فريق الهلال أمام الطائي.