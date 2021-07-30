رياضة

تدريبات منتخب سلطنة عمان في موقف سيارات بصربيا تثير جدلا واسعا (فيديو)‎
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 21:42 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2021 5:30 GMT

تدريبات منتخب سلطنة عمان في موقف سيارات بصربيا تثير جدلا واسعا (فيديو)‎

دخل منتخب عمان الأول لكرة القدم تحت قيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش معسكرا في صربيا منذ 25 يوليو وسيستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تلقى الاتحاد العماني لكرة القدم انتقادات حادة، بسبب إجراء تدريبات اللياقة البدنية للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم في موقف سيارات، خلال معسكر سلطنة عمان في صربيا.

وأثار الاتحاد العماني غضب جماهير بلاده، بعد نشر فيديوهات وصور تُظهر لاعبي منتخب عمان الأول لكرة القدم وهو يجري تدريباته البدنية في موقف للسيارات وليس داخل إحدى الصالات الرياضية المتخصصة.

ونشر حساب القنوات الرياضية العمانية على ”تويتر“ فيديو للاعبي منتخب البلاد وهم يتدربون داخل موقف سيارات، وكتب: ”ماذا يحدث في معسكر منتخبنا الوطني في صربيا؟ معقولة ما شي صالة؟ يجب على الاتحاد توضيح ما يحدث في صربيا“.

ودخل منتخب عمان الأول لكرة القدم تحت قيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش معسكرا في صربيا منذ 25 يوليو وسيستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات منتخب عمان لمواجهتي اليابان والسعودية يومي 2 و7 سبتمبر المقبلين في أول جولتين من التصفيات النهائية المؤهّلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتضمّ قائمة اللاعبين 28 لاعبا من خلال وجود فايز الرشيدي وإبراهيم المخيني وأحمد فرج الرواحي لحراسة المرمى، فيما تضمّ قائمة اللاعبين حارب السعدي وعبدالله فواز عرفة وصلاح اليحيائي ويزيد المعشني وأرشد العلوي وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وجمعة الحبسي وعبدالعزيز الغيلاني وعمر طالب الفزاري وأحمد خليفة الكعبي وفهمي سعيد دوربين ومحسن الغساني ومحمد مبارك الغافري ومحسن جوهر وخالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي وعلي البوسعيدي ومحمد المسلمي وسعود الحبسي وعصام الصبحي والمنذر العلوي وأحمد الخميسي وجميل اليحمدي وخالد البريكي.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين لأهم المواجهات الافتتاحية في المجموعة الأولى من خلال البحث عن بعض التجارب الودية مع بعض المنتخبات التي تعسكر هناك ليغادر بعدها مباشرة إلى طوكيو لمواجهة المنتخب الياباني يوم 2 سبتمبر على أن يعود بعدها مباشرة إلى السلطنة من أجل تجهيز نفسه للقاء المنتخب السعودي.

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