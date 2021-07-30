أسعار باقات مشاهدة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا على ‏ (شاهد VIP) وجهاز (GOBX) بتقنية HD‎

أعلنت شركة الرياضة السعودية رسميًا بث المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD.

فيما سيتم نقل مباريات البطولات الآسيوية على منصة (شاهد VIP)، وجهاز (GOBX) بتقنية HD‎، باشتراكات شهرية.

رسميا.. #الدوري_السعودي على قنوات SSC المفتوحة.. ودوري أبطال آسيا على شاهد VIP وجهاز (GOBX)

التفاصيل: https://t.co/tWh2VvpJIr pic.twitter.com/v3J2UgTLWz — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

وسيتم نقل المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين – الدوري السعودي للمحترفين – كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات المخصصة، اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

كما سيتم نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية، إضافة إلى بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة ”شاهد VIP“، إضافة إلى جهاز ”GOBX“ الفضائي وهي باقة “Sports on Shahid VIP + GOBX”، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD

وفيما يلي أسعار الباقات كاملة:

أولا: الاشتراك في باقة الرياضة على منصة ”شاهد“VIP، وهي “Sports on Shahid VIP” بمبلغ شهري قدره 57.99 ريال سعودي.

ثانيًا: يمكن للمشترك الحصول على اشتراكٍ مضاعف يتيح متابعة باقة الرياضة على جهاز GOBX، إضافةً إلى باقة الرياضة على منصة ”شاهدVIP “ معًا وهي “Sports on Shahid VIP + GOBX، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال سعودي.