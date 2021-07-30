رسميًا.. الدوري السعودي على قنوات SSC المفتوحة.. ودوري أبطال آسيا على شاهد VIP وجهاز (GOBX)‎

كشفت شركة الرياضة السعودية رسميًا عن طريقة مشاهدة المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتم بث المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD،، فيما سيتم نقل مباريات البطولات الآسيوية على منصة (شاهد VIP) وجهاز (GOBX).

وقالت الشبكة في بيان رسمي:”شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصريًا على(شاهد VIP)، وجهاز (GOBX)“.

شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على(شاهد VIP) وجهاز (GOBX) pic.twitter.com/3ACDq2ByyI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2021

ووفقًا للبيان، سيتم نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية، إضافة إلى بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة ”شاهد VIP“، إضافة إلى جهاز ”GOBX“ الفضائي وهي باقة “Sports on Shahid VIP + GOBX”، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD

وسيتم نقل المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين – الدوري السعودي للمحترفين – كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات المخصصة، اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وكشفت القناة سعر الاشتراك في باقة الرياضة على منصة ”شاهد“VIP وهي “Sports on Shahid VIP” بمبلغ شهري قدره 57.99 ريال سعودي.

كما يمكن للمشاهد الحصول على اشتراكٍ مضاعف يتيح متابعة باقة الرياضة على جهاز GOBX، إضافةً إلى باقة الرياضة على منصة ”شاهدVIP “ معًا وهي “Sports on Shahid VIP + GOBX، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال سعودي.

يذكر أن شركة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم“ SSC“ لنقل الدوري السعودي، الموسم المقبل.

وأكدت، في بيان رسمي، تعاقدها مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات، ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، لمدة موسم واحد.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات المسابقتين، ونقل المباريات فضائيًا ورقميًا في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي، يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في الأول من يناير المقبل 2022.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي كالتالي: الفيحاء ضد الاتحاد، أبها ضد الشباب، الرائد ضد الفتح، الحزم والتعاون، النصر وضمك، الأهلي ضد الفيصلي، الاتفاق ضد الباطن، الهلال ضد الطائي.