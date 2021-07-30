باتريشيا رودريغيز: رفضت عروضا أوروبية من أجل نادي الهلال السعودي‎

أكدت البرتغالية باتريشيا رودريغيز، المتخصصة في التكنولوجيا المتطورة للنظارات الطبية والطرق الصحيحة لاستخدامها لحراس المرمى، أنها سعيدة بالعمل داخل نادي الهلال السعودي، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفضها بعض العروض الأوروبية من أجل ”الزعيم“.

واستلمت البرتغالية باتريشيا رودريغيز عملها رفقة نادي الهلال السعودي بطلب من مواطنها المدرب الجديد للفريق ليوناردو جارديم.

وتعرضت البرتغالية لانتقادات من جانب بعض مواطنيها على المواقع الاجتماعية؛ بسبب عملها في السعودية بدعوى كون البلد لا يحترم حقوق النساء، لكنها ردت على صفحتها بموقع ”إنستغرام“ على الجميع تأكيدها أنها تحترم ثقافات كل بلد، وأن الأهم هو العمل والاحترافية التي قدمتها.

وكتبت باتريشيا رودريغيز: ”يبدو أنني الخبر الرئيسي في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، أول امرأة تنضم لهيكل نادٍ في ذلك البلد، عندما قبلت هذا التحدي لم أكن أعرف، ولم أكن مهتمة بالقرار لأنه لا يهمك الآن، رغم أنه لشرف لي أن أمثل تحرر المرأة في هذه الثقافة“.

وأضافت: ”المهم هو العمل والالتزام والاحتراف والاحترام. قبلت هذا المشروع مع الهلال السعودي، ورفضت مشاريع أوروبية أخرى؛ من أجل التحدي، للتجربة، لمشاركة الفريق الفني والطبي“.

وتابعت: ”أحترم بعض القرارات كثقافة، في النهاية ما تبقى من القصة أننا قمنا بعمل جيد وحققنا الأهداف المحددة، لذلك آمل أن أكتب في نهاية هذه القصة، سواء رجل أو امرأة، الالتزام بالعمل يجب أن يكون 110٪“.

واختتمت: ”بدلاً من الحديث عن باتريشيا رودريغيز أو الأسماء الأخرى، يمكننا التحدث عن البصريات الرياضية وكيف يمكن تطوير الأداء الرياضي من خلال النظام المرئي، كأحد التخصصات الجديدة التي يجب دمجها في الرياضة“.

باتريشيا رودريغز متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في النظارات الطبية والطرق الصحيحة لاستخدامها لحراس المرمى.

وتخصص باتريشيا يهدف في الأساس إلى تحسين ”الاستجابة الحركية“ للرياضيين، أي تحسين سرعة الاستجابة لما يشاهده الرياضي عبر تمارين معينة للإبصار، ولها ورقة علمية منشورة في هذا الإطار.

ومن المقرر أن يفتتح الهلال موسمه الجديد بمواجهة الطائي يوم السبت 14 أغسطس المقبل، علما أنه سيلعب مع استقلال طهران في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.