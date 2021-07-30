رياضة

فابريزيو رومانو ينفي اقتراب ويليان من النادي الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 12:07 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 14:50 GMT

فابريزيو رومانو ينفي اقتراب ويليان من النادي الأهلي السعودي

من المقرر أن يفتتح الأهلي موسمه الجديد، في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 13 أغسطس بمواجهة الفيصلي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عدم وجود اتفاق بين النادي الأهلي السعودي والبرازيلي ويليان لاعب آرسنال.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد أي شيء متقدم متفق عليه بين ويليان والأهلي، ولا حتى اتصالات أو محادثات“.

وأضاف: ”ويليان مازال يفكر في الرحيل عن آرسنال في الأيام المقبلة، لكن ليس للأهلي السعودي.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء تفيد باقتراب انتقال ويليان إلى الأهلي في السوق الصيفي الحالي، بعد أيام من التعاقد مع البرازيلي الآخر باولينيو.

وانضم ويليان البالغ من العمر 32 عاما لآرسنال صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، علما أن عقده مع الغانرز يمتد حتى يونيو 2023.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المقدوني إزغان أليوسكي، وباولينيو جونيور، وفيليب براداريتش، ودانكلير بيريرا، ومحمد يحيى مجرشي، وسيقوده المدرب بيسنيك هاسي.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي موسمه الجديد، في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 13 أغسطس بمواجهة الفيصلي.

وكان الموسم الماضي مخيبًا للأهلي، إذ احتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 39 نقطة من 30 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play