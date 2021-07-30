فابريزيو رومانو ينفي اقتراب ويليان من النادي الأهلي السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عدم وجود اتفاق بين النادي الأهلي السعودي والبرازيلي ويليان لاعب آرسنال.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد أي شيء متقدم متفق عليه بين ويليان والأهلي، ولا حتى اتصالات أو محادثات“.

وأضاف: ”ويليان مازال يفكر في الرحيل عن آرسنال في الأيام المقبلة، لكن ليس للأهلي السعودي.

There’s absolutely nothing advanced/agreed between Willian and Al-Ahli. Not even contacts or talks. 🇸🇦 #AFC #AlAhli Willian is still thinking about leaving Arsenal in the next days. Work in progress but not with Al-Ahli. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2021

وتناقلت وسائل إعلام أنباء تفيد باقتراب انتقال ويليان إلى الأهلي في السوق الصيفي الحالي، بعد أيام من التعاقد مع البرازيلي الآخر باولينيو.

وانضم ويليان البالغ من العمر 32 عاما لآرسنال صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، علما أن عقده مع الغانرز يمتد حتى يونيو 2023.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المقدوني إزغان أليوسكي، وباولينيو جونيور، وفيليب براداريتش، ودانكلير بيريرا، ومحمد يحيى مجرشي، وسيقوده المدرب بيسنيك هاسي.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي موسمه الجديد، في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 13 أغسطس بمواجهة الفيصلي.

وكان الموسم الماضي مخيبًا للأهلي، إذ احتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 39 نقطة من 30 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.