فابريزيو رومانو ينفي اقتراب ويليان من النادي الأهلي السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عدم وجود اتفاق بين النادي الأهلي السعودي والبرازيلي ويليان لاعب آرسنال.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد أي شيء متقدم متفق عليه بين ويليان والأهلي، ولا حتى اتصالات أو محادثات“.

وأضاف: ”ويليان مازال يفكر في الرحيل عن آرسنال في الأيام المقبلة، لكن ليس للأهلي السعودي.

There’s absolutely nothing advanced/agreed between Willian and Al-Ahli. Not even contacts or talks. 🇸🇦 #AFC #AlAhli

Willian is still thinking about leaving Arsenal in the next days. Work in progress but not with Al-Ahli.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2021