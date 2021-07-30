نادي الهلال السعودي يفاوض لوسيانو فييتو لإنهاء العقد بينهما

قالت تقارير صحفية، إن إدارة نادي الهلال تتفاوض مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو لإنهاء العقد بين الطرفين.

وتعاقد الهلال مع لوسيانو فييتو في أكتوبر الماضي، من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ونقل موقع ”todomercadoweb“ عن شبكة ”سكاي سبورت“ أن إدارة الهلال تتفاوض مع فييتو البالغ من العمر 27 عاما لإنهاء العقد الذي يربطهما.

Al-Hilal, los dirigentes negocian la rescisión de Luciano Vietto.https://t.co/lIRcyZepdW pic.twitter.com/0aN1CAXZjY — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) July 29, 2021

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن فييتو شارك في 36 مباراة مع الهلال الموسم الماضي، سجل فيها 6 أهداف وصدم 5 تمريرات حاسمة، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2024.

ولم يكن خيار التخلص من فييتو مفاجئا، فقد ذكرت تقارير سعودية قبل أسابيع أن الهلال يسعى لتسويق اللاعب في السوق الصيفي الحالي، لكن يبدو أن الأمر سيتم بفسخ العقد بينهما.

وقالت صحيفة ”اليوم“ إن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال لا يريد الاعتماد على فييتو، بينما ذكر موقع ”explica“ أن فييتو مطلوب من نادي مونتيري المكسيكي.

وأوضح الموقع أن مونتيري على استعداد لدفع مبلغ يقارب 6 ملايين دولار للتعاقد مع لوسيانو فييتو هذا الصيف.

ويجيد فييتو اللعب في خط الوسط، وسبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وفياريال وإشبيلية، كما لعب في الدوري الإنجليزي من بوابة فولهام.

ولعب فييتو 48 مباراة مع فياريال، سجل فيها 20 هدفا وصنع 8، كما لعب 38 مباراة لأتلتيكو مدريد، سجل فيها 3 أهداف وصنع 5، في حين لعب 31 مباراة لإشبيلية، سجل فيها 10 أهداف وصنع 6.

أما مع سبورتنغ لشبونة فلعب فييتو 40 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 7.

وحتى الآن تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا البالغ من العمر 30 عاما بعقد يمتد لـ3 مواسم، علما أن المدرب جارديم سيقود الزعيم لموسم واحد مع أفضلية التمديد لعام آخر.

ومن المقرر أن يفتتح نادي الهلال موسمه في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2021/2020 بمواجهة الطائي، الصاعد حديثا، يوم 14 أغسطس المقبل، علما أن الزعيم سيلعب مع استقلال طهران الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ونال نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسمين الماضيين، ليرفع رصيده إلى 17 لقبا، متقدما بـ 8 ألقاب عن النصر، و 9 ألقاب عن الاتحاد.