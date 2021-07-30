رياضة

السعودية تهاني القحطاني تودع أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام راز هيرشكو (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 6:46 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 11:44 GMT

السعودية تهاني القحطاني تودع أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام راز هيرشكو (فيديو)

القحطاني تعرضت للخسارة بنتيجة 11/0 في النزال الذي جمعهما في دور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خسرت الرياضية السعودية تهاني القحطاني أمام منافستها ”الإسرائيلية“ راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، لتودع دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“.

وتعرضت القحطاني، التي تبلغ من العمر 21 عاما، للخسارة بنتيجة 11/0 في النزال الذي جمعهما في دور الـ 32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

وقالت القحطاني في تصريحات عقب المواجهة ”كانت مباراة عادية، لقد خسرت، ولكن شعوري عادي وهذه بالنهاية رياضة“.

وبسؤالها عن الجدل المثار حول مواجهة رياضية ”إسرائيلية“ قالت تهاني القحطاني: ”لست مهتمة. لقد أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين“.

وتابعت ضاحكة ”صافحت اللاعبة ثلاث مرات“.

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