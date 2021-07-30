السعودية تهاني القحطاني تودع أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام راز هيرشكو (فيديو)

خسرت الرياضية السعودية تهاني القحطاني أمام منافستها ”الإسرائيلية“ راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، لتودع دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“.

وتعرضت القحطاني، التي تبلغ من العمر 21 عاما، للخسارة بنتيجة 11/0 في النزال الذي جمعهما في دور الـ 32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

نزال #تهاني_القحطاني مع لاعبة الاحتلال تحلت فيه اللاعبة السعودية بالروح الرياضية❤️#كلنا_مع_تهاني_القحطاني pic.twitter.com/TLuSuuLZBZ — منصور الضبعان (@mansour_daban) July 30, 2021

وقالت القحطاني في تصريحات عقب المواجهة ”كانت مباراة عادية، لقد خسرت، ولكن شعوري عادي وهذه بالنهاية رياضة“.

وبسؤالها عن الجدل المثار حول مواجهة رياضية ”إسرائيلية“ قالت تهاني القحطاني: ”لست مهتمة. لقد أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين“.

وتابعت ضاحكة ”صافحت اللاعبة ثلاث مرات“.