صحيفة: منافسة بين أندية برتغالية وبلجيكية لضم عبدالله الحمدان نجم الهلال

تلقى عبدالله الحمدان مهاجم نادي الهلال السعودي الشاب عروضا احترافية من البرتغال وبلجيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة ”البلاد“ الجزائرية، فإن البرتغالي إيفو فييرا مدرب فريق الوحدة السابق، وفريق فاماليكاو البرتغالي حاليا، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نجم الهلال والمنتخب عبدالله الحمدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي إيفو فييرا طالب بضم الحمدان وامتدح مستواه وأكد أنه سيفيد الفريق كثيرا.

وكشفت الصحيفة أن فريق فاماليكاو البرتغالي سيجد منافسة قوية من 3 أندية بلجيكية مهتمة بضم مهاجم الهلال البالغ من العمر 21 عاما.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء هذه الأندية.

وسبق للاعب الشاب عبدالله الحمدان خوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني عندما لعب بنظام الإعارة مع فريق سبورتينغ خيخون.

وكان الحمدان قد انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 5 ملايين ريال قادما من الشباب السعودي، وذلك بعدما نجح الزعيم في الحصول على توقيعه عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع “الليوث” قبل أن يتم شراء المدة المتبقية في العقد.