ماثيوس بيريرا يوافق على عرض الهلال

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها نجحت في إقناع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا بقبول عرضهم لضمه.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ فإن إدارة الهلال وعدت اللاعب بالحصول على أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي ليكون الأغلى في المملكة.

كما وعدت إدارة الهلال اللاعب البرازيلي بمقابل مادي خارج العقد الرسمي حال موافقته على ارتداء قميص الزعيم، ما جعله يفكر جديًا في قبول عرض الهلال رغم رغبته في البقاء في البريميرلييغ .

رغم ضغط وست بروميتش.. الهلال لن يزيد عرضه المالي للتعاقد مع ماثيوس بيريرا https://t.co/SRL2QzDMtY pic.twitter.com/kPQM27Al1U — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال قدمت عرضا لنظيرتها في ويست بروميتش الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

يذكر أن ناديي ويستهام وليستر سيتي يرغبان في الحصول على توقيع اللاعب الذي دخل ضمن أفضل 20 لاعبا بالمسابقة الموسم الماضي.

بدأ بيريرا مسيرته الكروية في سبورتنغ لشبونة، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول.

ويلعب بيريرا، البالغ من العمر 25 عامًا، في عدة مواقع، سواء في محور وسط الميدان، أو على طرفي الملعب، وتبلغ قيمته السوقية، وفقًا لموقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في إحصاءات اللاعبين، 15 مليون يورو.

وشارك ماثيوس مع وست بروميتش خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

وإجمالا، شارك بيريرا مع وست بروميتش في 77 مباراة، أحرز خلالها 20 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر.

الهلال يعرض 15 مليون يورو للتعاقد مع ماتيوس بيريرا https://t.co/LGefhOFC7y pic.twitter.com/x6MNb7hXSG — إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2021

واكتفى الهلال حتى الآن بصفقتين واحدة محلية والأخرى أجنبية، وهما: حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

وفاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الأخير، ونجح في العبور من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي، في 11 أغسطس المقبل، أما الدور الثاني من دوري الأبطال فموعده سبتمبر المقبل.