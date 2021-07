رسميًا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع أليوسكي (فيديو)

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا، تعاقده مع المقدوني إزغيان أليوسكي.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو لأليوسكي يقول فيه:“السلام عليكم عشاق الأهلي، عائلة الأهلي، أليوسكي يحدثكم، في يوم مميز، إنه يوم ميلاد الرئيس السيد ماجد النفيعي، أتمنى لك يومًا سعيدًا برفقة عائلتك، وهو كذلك يوم مميز بالنسبة لي، وقَّعت في نفس يوم ميلاد ماجد النفيعي، أنا متحمس جدًا لبدء رحلتي مع الأهلي، أراكم قريبًا في جدة“.

أما ماجد النفيعي فكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“ لا خميس ونيس، ولا هدية عيد ميلاد، ولا شيء منّا منّا“.

وكان أليوسكي، قد ودع ليدز يونايتد بعد نهاية عقده معه، حيث انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

وكتب أليوسكي عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”عائلة ليدز يونايتد العزيزة، الوداع هو أحد أصعب الأشياء في حياتي، لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأقلب الصفحة، وأدرك كم أنا محظوظ، لأن لدي شيئًا يجعل الوداع صعبًا للغاية، هذه رسالتي لكم، من أعماق قلبي أحبكم دائمًا“.

يشار إلى أن أليوسكي، البالغ من العمر 29 عامًا، يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، والجناح في خط الوسط.

Dear Leeds United family, saying goodbye to you is one of the hardest things in my life. It’s taken me some time to turn the page. I realize how lucky I am, to have something that makes saying goodbye to so hard. This message is for you, from the bottom of my heart. Love always, pic.twitter.com/bwLwfCVq48

— Ezgjan Alioski (@ezgjanalioski) July 28, 2021