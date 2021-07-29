رسميًا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع أليوسكي (فيديو)

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا، تعاقده مع المقدوني إزغيان أليوسكي.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو لأليوسكي يقول فيه:“السلام عليكم عشاق الأهلي، عائلة الأهلي، أليوسكي يحدثكم، في يوم مميز، إنه يوم ميلاد الرئيس السيد ماجد النفيعي، أتمنى لك يومًا سعيدًا برفقة عائلتك، وهو كذلك يوم مميز بالنسبة لي، وقَّعت في نفس يوم ميلاد ماجد النفيعي، أنا متحمس جدًا لبدء رحلتي مع الأهلي، أراكم قريبًا في جدة“.

أما ماجد النفيعي فكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“ لا خميس ونيس، ولا هدية عيد ميلاد، ولا شيء منّا منّا“.

لا خميس ونيس ولا هدية عيد ميلاد ،

ولا شي منّا منّا ، 😁@ALAHLI_FC — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) July 29, 2021

وكان أليوسكي، قد ودع ليدز يونايتد بعد نهاية عقده معه، حيث انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

وكتب أليوسكي عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”عائلة ليدز يونايتد العزيزة، الوداع هو أحد أصعب الأشياء في حياتي، لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأقلب الصفحة، وأدرك كم أنا محظوظ، لأن لدي شيئًا يجعل الوداع صعبًا للغاية، هذه رسالتي لكم، من أعماق قلبي أحبكم دائمًا“.

يشار إلى أن أليوسكي، البالغ من العمر 29 عامًا، يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، والجناح في خط الوسط.

Dear Leeds United family, saying goodbye to you is one of the hardest things in my life. It’s taken me some time to turn the page. I realize how lucky I am, to have something that makes saying goodbye to so hard. This message is for you, from the bottom of my heart. Love always, pic.twitter.com/bwLwfCVq48 — Ezgjan Alioski (@ezgjanalioski) July 28, 2021

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد، صيف 2017، مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

وشارك أليوسكي في 171 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 22 هدفًا، وصنع 19، وفقًا لموقع ”transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم

كما لعب أليوسكي 92 مباراة مع شافهاوزن، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7، بينما سجل 4 أهداف، وصنع 4 في 57 مباراة مع يونغ بويغ، ومع لوغانو لعب 54 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وصنع 16.

وإلى جانب أليوسكي تعاقد الأهلي حتى الآن مع: دانكلير بيريرا، وفيليب براداريتش، وباولينيو جونيور، وسيقوده المدرب الألباني بيسنيك هاسي لمدة موسمين.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي، الموسم الجديد، في الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي، يوم الجمعة 13 أغسطس.

وكان الموسم الماضي مخيبًا للأهلي، إذ احتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 39 نقطة من 30 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.