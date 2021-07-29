الأهلي السعودي يفاوض بالميراس للحصول على توقيع إدواردو بيريرا رودريغيز

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات مع إدارة بالميراس البرازيلي للتعاقد مع إدواردو بيريرا رودريغيز الشهير بـ ”دودو“.

وقالت صحيفة ”الرياض“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع نادي بالميراس البرازيلي من أجل كسب خدمات لاعب خط الوسط البرازيلي إدواردو بيريرا رودريغيز (٢٩عاما).

وكان موقع ”yahoo“ قد أفاد، قبل أشهر، بأن الهلال يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع إدواردو بيريرا رودريغيز، العائد من تجربة احتراف في الدحيل القطري، قبل أن يدخل النصر على خط المنافسة مع الهلال، وفقا لصحيفة ”UOL“ البرازيلية، لكن لم يتم حسم أي شيء.

ولعب دودو بنظام الإعارة من بالميراس إلى الدحيل، الموسم الماضي، ويمتد عقده مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر 2023.

ويجيد دودو اللعب في مراكز الهجوم، ويتميز في مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليمنى.

وتدرج دودو في فريق كروزيرو، قبل أن ينتقل إلى دينامو كييف صيف 2011، ومنه إلى غريميو، ثم إلى بالميراس في 2015.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن دودو شارك في 199 مباراة مع بالميراس، سجل فيها 47 هدفا، وقدم 62 تمريرة حاسمة، في حين لعب 42 مباراة مع غريميو سجل فيها 5 أهداف وصنع 7، أما مع دينامو كييف فسجل 4 أهداف وصنع 5 في 32 مباراة، بينما سجل 15 هدفا وصنع 14 في 32 مباراة مع الدحيل.

وشارك دودو في ثلاث مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول، سجل فيها هدفا وحيدا.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الأهلي مع دانكلير بيريرا، وفيليب براداريتش، وباولينيو جونيور، وسيقوده المدرب الألباني بيسنيك هاسي لمدة موسمين، كما يرتبط بالتعاقد مع المقدوني إزغيان أليوسكي لاعب ليدز يونايتد السابق.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد في الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي، يوم الجمعة 13 أغسطس.

تطورات صفقة انتقال إزغيان أليوسكي إلى النادي الأهلي السعودي https://t.co/SrZPyLpytI pic.twitter.com/kUEHL3RShO — إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2021

ويسعى الأهلي لتعويض خيبة الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 39 نقطة من 30 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولعب الأهلي 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، وجميعها مع أندية تونسية، حيث تعادل 2/2 مع مستقبل الرجيش، ثم تغلب 2/1 على أمل حمام سوسة، وأخيرا فاز 1/0 على الصفاقسي.