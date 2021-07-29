سعد الشهري مستمر مع المنتخب السعودي حتى أولمبياد باريس

تمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم بتنفيذ بنود عقد المدرب المحلي سعد الشهري رغم خروج المنتخب الأولمبي السعودي من الدور الأول لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وودعت السعودية المنافسات بعد 3 خسائر أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

ووجهت انتقادات عديدة للمدرب سعد الشهري بسبب تردي نتائج الأخضر الأولمبي رغم إشادة البعض بالنتائج، ما خلق غموضا حول مستقب المدرب المحلي.

وبحسب صحيفة الرياضية، سيستمر الشهري مدربا للأولمبي السعودي حتى نهاية شهر يوليو 2024، وهو تاريخ نهائيات أولمبياد باريس.

وسيستعد الشهري لخوض منافسات بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة آسيا تحت 23 عاما خلال أكتوبر المقبل.

وقبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية أعلن الشهري وسلمان الفرج لاعب الأخضر الأولمبي، فوق السن، أن هدفهم هو تحقيق ميدالية أولمبية.

وقال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عبر تويتر :“ مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء وغير جيدة من ناحية النتائج“.

”سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في أوروبا .. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي“.

”إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات فينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى“.

بينما علق حسن الناقور :“ لست ضد المدرب الوطني ولكن سعد الشهري ومع فترة الإعداد للمنتخب وفترة استعداد للأولمبياد دفاع سيئ جدا ولم يعالج الأخطاء واجتهادات فردية من اللاعبين في الأهداف أمام ساحل العاج واليوم .. والله هذي المجموعة كانت تحتاج لمدرب عالمي وسعد مساعد ويكتسب خبرة“.

وغرد ماجد الشيباني :“ كل تدخلات سعد الشهري طوال ثلاث مباريات إنعكست بشكل سلبي على المنتخب وكانت من أهم أسباب الخسائر الثلاث، فنيا، سعد الشهري كان أقل بكثير من حجم الحدث وبكل أمانة مع مدرب أفضل فنيا كانت حظوظ منتخبنا في هذا الأولمبياد أفضل، أبدا ما كنا راح نخرج 0 نقاط بما يملكه المنتخب من إمكانات“.