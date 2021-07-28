رغم ضغط وست بروميتش.. الهلال لن يزيد عرضه المالي للتعاقد مع ماثيوس بيريرا

ذكرت تقارير صحفية أن الهلال، بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، ليس لديه نية في زيادة عرضه الحالي بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا، لاعب وسط وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرازيلي 11 هدفا وصنع ستة مع وست بروميتش ألبيون الذي ودع الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسينافس في التشامبيونشيب الموسم المقبل.

وقال موقع MSN Sport إن وست بروميتش ألبيون لم يتلق سوى عرض وحيد من الهلال فقط، رغم إثارة اللاعب لاهتمام العديد من الأندية الأخرى، لكن بطل السعودية هو الوحيد الذي اتخذ خطوة رسمية وعرض 15 مليون يورو على اللاعب البالغ عمره 25 عاما.

تقرير: ماثيوس بيريرا يفكر بعرض نادي الهلال المغري https://t.co/dG2jNCEEms pic.twitter.com/tYda7fQJD4 — إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2021

وهذا المبلغ أقل من الرقم الذي كان يتمنى وست بروميتش الحصول عليه مقابل الاستغناء عن خدمات صانع اللعب المؤثر، وقد كشف موقع ”غول“ أن الهلال لن يزيد من عرضه المالي.

بدلاً من ذلك، فإن بطل السعودية سيتطلع إلى الاستفادة من رغبة بيريرا في المغادرة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها بنهاية الشهر المقبل، أي أن الوقت سيضغط على وست بروميتش واللاعب نفسه ليجدا أن عرض الهلال لا يزال هو الوحيد القائم، على أمل أن يقبل ألبيون في النهاية العرض.

لكن وست بروميتش سيواصل الانتظار من أجل زيادة القيمة المالية للاعبه ونجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي السابق، الذي من المحتمل أن يكون على رادار وست هام يونايتد وأندية اخرى.

ولا يمكن أن يقبل وست بروميتش مثل هذا العرض المنخفض لبيريرا لأنه أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وفقا لوجهة نظر النادي الإنجليزي.

لذلك، فهم محقون في ترك هذا الأمر في الوقت الحالي، حيث سيكون هناك بالتأكيد أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز على استعداد لدفع أكثر من 15 مليون يورو في الأسابيع المقبلة.

لكن مع مرور الوقت قد يجد النادي نفسه مضطرا للموافقة على عرض الهلال لأنه سيكون بحاجة لتوفير الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات بنهاية أغسطس/آب المقبل.