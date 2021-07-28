نادي النصر السعودي ينافس كورينثيانز على روجر غويديس هدف الهلال السابق

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن مانو مينيزيس المدير الفني للنصر السعودي يرغب في التعاقد مع مواطنه روجر غويديس مهاجم شاندونغ تايشان الصيني الذي يتنافس كورينثيانز على التعاقد معه أيضًا.

وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا للهلال السعودي قبل أكثر من عامين، لكن الصفقة لم تتم لينتقل المهاجم الشاب من أتليتكو مينيرو إلى شاندونغ تايشان في 2018.

وقال موقع ”torcedores“ البرازيلي إن مينيز سينافس كورينثيانز للتعاقد مع غويديس الذي يسعى خلفه النادي البرازيلي رغم وجود عقبات كبيرة.

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ووفقًا للمعلومات التي قالها الصحفي كارلوس سيريتو من قناة ”SporTV“ ، فإن النادي السعودي بقيادة المدير الفني مانو مينيزيس سينافس كورينثيانز بقوة على غويديس وينتظر فسخ عقده مع ناديه الصيني.

وقال سيريتو عبر حسابه على تويتر:“النصر السعودي بقيادة مانو مينيزيس يمكن أن يخطف روجر غويديس من كورينثيانز الذي يتعامل مع الصفقة بحذر وينتظر إنهاء المهاجم عقده مع النادي الصيني“.

ورغم انتشار شائعات بشأن حسم كل شيء بين غويديس وكورنثيانز وفقًا للصحفي خورخي نيكولا، الذي أكد أن المهاجم سيحصل على راتب قدره 1.5 مليون ريال برازيلي، لكن اللاعب ينتظر فسخ عقده مع شاندونغ تايشان لحسم انتقاله، كما أنه لم تجرَ مفاوضات فعلية بين الطرفين.

وقال روبرتو دي أندرادي مدير كرة القدم في كورينثيانز في مقابلة مع محطة Bandeirantes الإذاعية:“لا يمكنني أن أعطي إجابة قاطعة بشأن التفاوض مع روجر غويديس، ولم نتحدث مع اللاعب. وننتظر فسخ عقده مع ناديه الصيني“.

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وأوضح مدير كورينثيانز أن ”الأمر ليس في أيدينا، ونتفهم أن فريقنا يفتقر إلى مهاجم، ونراقب الكثير من اللاعبين في سوق الانتقالات، وإذا لم نحصل على روجر غويديس ، سنجرّب لاعبًا آخر“.

وأعلن النصر، الشهر الماضي، تعاقده مع مهاجم الكاميرون فينسن أبو بكر في انتقال مجاني من بشيكتاش التركي لمدة 3 سنوات.

وسيعزز أبو بكر الخيارات الهجومية لدى النصر بوجود المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، عقب موسم محبط أنهاه في المركز السادس بعد عامين من تتويجه بلقب الدوري.