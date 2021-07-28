وفاة خالد الصانع رئيس نادي كاظمة الكويتي السابق

توفي خالد الصانع رئيس نادي كاظمة الكويتي السابق وأحد أبرز مؤسسي النادي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الدكتور صقر الملا نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة بدولة الكويت خبر وفاة خالد الصانع، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال الملا: ”بخالص الحزن والأسى ننعى العم خالد الصانع رئيس نادي كاظمة السابق، هذا الرجل الطيب المخلص الأمين الذي أفنى حياته في خدمة الرياضة والرياضيين“.

وأضاف: ”خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته ولمحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بخالص الحزن والأسى ننعى العم خالد الصانع رئيس نادي كاظمة السابق، هذا الرجل الطيب المخلص الأمين الذي افنى حياته في خدمة الرياضة والرياضيين خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته ولمحبيه انا لله وانا إليه راجعون pic.twitter.com/Qbzc6FoAdn — د. صقر الملا (@SaqerAlmulla) July 28, 2021

ولد خالد ناصر الصانع في حي القبلة سنة 1936 ومارس الرياضة بأنواعها في بدايات مشواره الرياضي في الحي والمدرسة، وخاصة الكرة الطائرة، وكان أحد مؤسسي نادي كاظمة.

أكمل تعليمه الثانوي قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة سنة 1966 لإكمال دراسته الجامعية في إدارة المال والأعمال.

مثل فريق المدرسة في الكرة الطائرة، ثم مارسها في نادي النهضة الأهلية الذي ساهم في تأسيسه مع العديد من زملائه، ثم ساهم في تأسيس نادي كاظمة وهو أحد أبنائه المخلصين.

اعتزل لعب الكرة الطائرة، فاتجه إلى الجانب الإداري ليصبح عضوا في اتحاد الطائرة ثم أمينا للسر، وأصبح رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة خلفا لخالد الحمد.

ابتعد عن المجال الرياضي قليلا لانشغاله بأعماله التجارية، ثم عاد ليصلح الوضع الرياضي في ناديه كاظمة سنة 1995 فاختاره أبناء النادي ليصبح رئيسا في سنة 1997، ولم يرضَ الاستمرار برئاسة النادي حيث تركها عام 2000.