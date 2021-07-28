المنتخب السعودي يختتم مشاركته في أولمبياد طوكيو بالخسارة أمام البرازيل (1-3)

اختتم المنتخب السعودي الأولمبي مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام نظيره البرازيلي (1-3)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب سايتاما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

وتقدم منتخب البرازيل في الدقيقة الـ14، عن طريق ماثيوس كونها، قبل أن يتعادل عبد الإله العمري لصالح الأخضر، برأسية في مرمى السليساو، في الدقيقة الـ27، وفي الدقيقة الـ76 سجل ريتشارليسون الهدف الثاني للبرازيل من رأسية رائعة، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث مع الدقيقة الـ93.

وقدم المنتخب السعودي أداء متباينا على مدار الشوطين أمام البرازيل، وحاول لاعبوه الوصول إلى مرمى الحارس سانتوس في أكثر من مناسبة.

منتخب السعودية كان فقد فرصة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار وألمانيا، في الجولتين الأولى والثانية، بنتيجتي (1-2) و(2-3) على الترتيب.

بينما حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا في مباراته الأولى أمام ألمانيا بنتيجة 4-2، وتعادل في مواجهته الثانية أمام ساحل العاج.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره الألماني بهدف لمثله، وسجل الألماني بينجامين هينريش _بالخطأ في مرماه_ بالدقيقة الـ67، قبل أن يتعادل ”المانشافت“ عن طريق إدوارد لويين بالدقيقة الـ73.

وبهذه النتائج، تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الثمانية بعدما حصد 7 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة، برفقة ساحل العاج صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 4 نقاط، وتذيل المجموعة المنتخب السعودي دون نقاط.

وشارك المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو للمرة الثالثة في تاريخه، إذ سبق له أن تواجد في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وأتلانتا 1996.