التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو

يخوض المنتخب السعودي مباراة الوداع أمام البرازيل، صباح اليوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد البرازيل.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سايتاما 2002“ في الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة السعودية ضد البرازيل عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2 بصوت المعلق سوار الذهب، والكأس 3 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار الحاسمة لصراع التأهل.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه كوت ديفوار بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم يقبع المنتخب السعودي في المركز الأخير بلا نقاط.

وتبخرت أحلام المنتخب السعودي في التأهل رسمياً إلى ربع نهائي الأولمبياد وبالتالي سيكون لقاء البرازيل الأخير للأخضر في مشواره بأولمبياد طوكيو.

وتقابل منتخبا السعودية والبرازيل مرة وحيدة سابقة من قبل في نسخة 1984 في لوس أنجلوس وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 3-1.

📸| قبل ختام لقاءات المجموعة الرابعة ⚽️ لأولمبياد #طوكيو2020، منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عام يُنهي استعداداته لمواجهة البرازيل بتمرين تكتيكي 🦅#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/MLO4op2e3e — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 27, 2021

البرازيل وحسابات التأهل

يدخل منتخب البرازيل المواجهة باحثاً عن التأهل رسمياً لربع النهائي وهو ما يتحقق بالفوز أو التعادل.

وتشير لوائح منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو إلى أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يتم اللجوء أولاً لمعيار فارق الأهداف ثم معيار الأكثر تهديفاً وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة.

ويحتاج المنتخب البرازيلي فقط إلى نقطة التعادل من أجل حسم تأهله، ولكن السيلساو أيضاً ربما يفكر في فوز عريض لضمان الصدارة بجانب التأهل.

وقال أندريه جاردين، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي، عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز على حساب السعودية وحسم تأهله والخروج من هذه المجموعة متصدراً.

وأعلن جاردين أنه سيلجأ لإشراك لاعب خط الوسط ماتيوس هنريكي لأول مرة خلال الأولمبياد لتعويض غياب لاعبه دوغلاس لويز، نجم خط الوسط، الذي تعرض للطرد في مباراة كوت ديفوار الأخيرة.

ويلعب منتخب البرازيل بطريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى سانتوس وأمامه رباعي خط الدفاع نينو ودييغو كارلوس ويميناً دانييل ألفيس ويساراً غويهليرم آرانا.

ويلعب في خط الوسط ماتيوس هنريكي وبجواره برونو غيماريش وأمامهما صانع الألعاب ريشارليسون أخطر نجوم السيلساو وعلى الأطراف أنتوني وباولينهو أو كلاودينهو بينما يقود خط الهجوم ماتيوس كونها.

Fechando a preparação para amanhã! Olha só as imagens do treino de hoje pelas lentes da #CBFTV 🎥 🇧🇷 x 🇸🇦 – 28/07, às 5h | #BRAxARA #JogosOlímpicos pic.twitter.com/LTMX9eaByc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 27, 2021

الأخضر.. ووداع الأولمبياد

يبحث المنتخب السعودي عن وداع مشرف للأولمبياد بعدما قدم بالفعل مباراتين قويتين ضد كوت ديفوار وخسر بنتيجة 2-1 ثم خسر أمام ألمانيا بنتيجة 3-2.

وتبخرت أحلام المنتخب السعودي في التأهل لربع النهائي، وواجه مدربه سعد الشهري انتقادات واسعة بعد الخسارة أمام ألمانيا لدرجة المطالبة برحيله خاصة مع تكرار بعض الأخطاء الدفاعية.

ومن المقرر أن يعتمد الشهري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه رباعي الدفاع سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وعبد الباسط هندي وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سلمان الفرج وبجواره علي الحسن وأمامهما سامي النجعي وأيمن يحيى أو عبد الرحمن غريب بجانب سالم الدوسري الجناح الأيسر وفي الهجوم عبد الله الحمدان.

وقال عمرو أنور، مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة البرازيل ستكون مهمة لتوديع الأخضر للأولمبياد بصورة لائقة تتناسب مع ما قدمه في مباراتي كوت ديفوار وألمانيا.

وأضاف: ”المنتخب السعودي قدم مستويات طيبة في لقاءي ألمانيا وكوت ديفوار ولكن هناك بعض الأخطاء الدفاعية ولكن الأولمبياد سيكون نقطة مهمة لهذا الجيل لاكتساب الخبرات خاصة أن هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول يعتمد بالفعل على بعض اللاعبين في خططه“.

وأكد أن الشهري بذل مجهوداً كبيراً لتجهيز هذا الجيل ويتمنى له أن يقدم عرضاً مميزاً ويحرج البرازيل ويحقق نتيجة إيجابية.