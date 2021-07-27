تقرير: ماثيوس بيريرا يفكر بعرض نادي الهلال المغري

كشف جواو كاستيلو برانكو، مراسل شبكة ESPN البرازيلية في إنجلترا، أن البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، يفكر في العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي.

وقال برانكو، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الثلاثاء:“ماثيوس بيريرا يفكر بعرض الهلال، على الرغم من أنه يود اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن راتب النادي السعودي مغرٍ“.

وأضاف:“عرض النادي السعودي 15 مليون يورو على وست بروميتش ألبيون، إنهم يريدون 30 مليون جنيه إسترليني من أندية الدوري الإنجليزي، لكنني أعتقد أنه إذا لم يتم تقديم مثل هذه العروض، يمكنهم قبول عرض الهلال في نهاية نافذة الانتقالات“.

Matheus Pereira considering #AlHilal offer – He would like to play in the Prem but salary is tempting. The Saudi club offered 15million Euros to West Brom. They want £30mil from PL clubs, but I would guess if no such offers are made they could accept at the end of the window. — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) July 27, 2021

وتسعى إدارة الهلال بقوة إلى تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإعلامي بيدرو ألميدا، المهتم بسوق الانتقالات، قد ذكر مؤخرًا أن إدارة الهلال قدمت عرضًا بقيمة 15 مليون يورو، أي ما يعادل 66 مليون ريال لضم اللاعب.

وأوضح أن الهلال يواجه منافسة شرسة من نادي وست هام، وليستر سيتي، اللذين يرغبان بضم اللاعب.

وبدأ بيريرا مسيرته الكروية في سبورتنغ لشبونة، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول.

ويلعب بيريرا، البالغ من العمر 25 عامًا، في عدة مواقع، سواء في محور وسط الميدان، أو على طرفي الملعب، وتبلغ قيمته السوقية، وفقًا لموقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في إحصاءات اللاعبين، 15 مليون يورو.

وشارك ماثيوس مع وست بروميتش خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

وإجمالا، شارك بيريرا مع وست بروميتش في 77 مباراة، أحرز خلالها 20 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر.

واكتفى الهلال حتى الآن بصفقتين واحدة محلية والأخرى أجنبية، وهما: حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

نادي الهلال السعودي ينافس على صفقة جديدة https://t.co/PrC02EW8In pic.twitter.com/eeuvK72UtB — إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2021

وفاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الأخير، ونجح في العبور من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي، في 11 أغسطس المقبل، أما الدور الثاني من دوري الأبطال فموعده سبتمبر المقبل.