تقرير: ماثيوس بيريرا يفكر بعرض نادي الهلال المغري

كشف جواو كاستيلو برانكو، مراسل شبكة ESPN البرازيلية في إنجلترا، أن البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، يفكر في العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي.

وقال برانكو، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الثلاثاء:“ماثيوس بيريرا يفكر بعرض الهلال، على الرغم من أنه يود اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن راتب النادي السعودي مغرٍ“.

وأضاف:“عرض النادي السعودي 15 مليون يورو على وست بروميتش ألبيون، إنهم يريدون 30 مليون جنيه إسترليني من أندية الدوري الإنجليزي، لكنني أعتقد أنه إذا لم يتم تقديم مثل هذه العروض، يمكنهم قبول عرض الهلال في نهاية نافذة الانتقالات“.

Matheus Pereira considering #AlHilal offer – He would like to play in the Prem but salary is tempting. The Saudi club offered 15million Euros to West Brom. They want £30mil from PL clubs, but I would guess if no such offers are made they could accept at the end of the window.

— Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) July 27, 2021