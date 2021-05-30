الشباب السعودي يتفاوض مع المدرب الإيطالي فينشنزو مونتيلا

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الشباب السعودي تواصل مع وكيل أعمال المدير الفني فينشنزو مونتيلا لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية الشهيرة إن الاتصالات بدأت بين وكيل أعمال المدرب والشباب، ويبدو أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الشباب له دور في ذلك.

إذ إن بانيغا المرتبط بعقد مع الشباب حتى 2021 سبق له التدريب تحت قيادة مونتيلا البالغ عمره 46 عاما عندما كان مديرا فنيا لإشبيلية موسم 2017-2018.

وقاد مهاجم روما السابق عدة أندية إيطالية، وكانت تجربته الخارجية الوحيدة في إشبيلية الإسباني لمدة موسم واحد، لكنه سبق له تدريب ميلان في موسم 2016-2017.

نادي #الشباب_السعودي يتلقى موافقة الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة بالمملكة لتأسيس الشركة الاستثمارية التابعة للنادي.

يأتي ذلك ضمن خطوات النادي لرفع كفاءة الاستثمار وحجم عقود الرعايةواستثمار أمثل لمنشآت النادي pic.twitter.com/EbOEst9vrA — إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2021

وكانت أبرز نجاحات مونتيلا على الصعيد الفني في فيورنتينا بين عامي 2012 و2015 وكان مدربا حينها للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة إعارته للفيولا من تشيلسي قبل التعاقد معه ومن ثم الانتقال إلى روما والتألق في صفوفه قبل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليفربول.

ورحل مونتيلا عن فيورنتينا في 2019 وغير مرتبط حاليا بأي فريق ويسعى الشباب لإقناعه بالانتقال للعمل في السعودية في ثاني تجاربه خارج بلاده.

ويقود الشباب حاليا المدير الفني الإسباني كارلوس هرنانديز، الذي أسهم في احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل والمنافسة مع الهلال على اللقب حتى الجولات الأخيرة.