تفاصيل راتب ليوناردو غارديم ومساعديه مع نادي الهلال

كشف الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميريلو نقلا عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات والتعاقدات، عن أن المدير الفني البرتغالي ليوناردو غارديم سيوقع للهلال السعودي، حتى يونيو/حزيران المقبل.

وقال ميريلو الصحفي في شبكة ”TyC Sports“ في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”كما قال صديقي فابريزيو رومانو سيوقع ليوناردو غارديم مع الهلال السعودي حتى يونيو/حزيران 2022. وسيحصل على 7 ملايين يورو تشمل رواتب مساعديه“.

وكان رومانو المتخصص في الانتقالات والصحفي في شبكة ”سكاي سبورت“ إيطاليا، قد أعلن عن اقتراب غارديم المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي من توقيع عقد مع الهلال لمدة عام واحد، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة بطل الدوري السعودي للمحترفين.

لماذا قبل ليوناردو غارديم عرض الهلال ورفض النصر؟ https://t.co/CiWKNl8WqU pic.twitter.com/nATCQxc4fW — إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2021

وقاد غارديم البالغ من العمر 46 عاما سبورتينغ لشبونة في موسم 2013/2014، وأولمبياكوس اليوناني. وأبرز نجاحاته كانت مع موناكو في 2017 عندما قاده للقب الدوري الفرنسي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل إقالته في 2019 وحتى الآن غير مرتبط بأي فريق.

وأعلن الهلال بطل الدوري السعودي، مطلع الشهر الحالي، التعاقد مع المدير الفني جوزيه مورايس لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم الحالي خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي، وقد نجح في حسم اللقب على حساب الشباب أقرب ملاحقيه.

وكان الهلال قد انفصل عن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي قاده للفوز بدوري أبطال آسيا في 2019، في فبراير/ شباط الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركته في المركز الثالث بالدوري قبل حسم اللقب.