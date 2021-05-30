محمد نور يرفض خلافة حامد البلوي في نادي الاتحاد

رفض محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق خلافة حامد البلوي الذي تردد أنه استقال من منصبه كمدير تنفيذي للعميد، رغم أنه تم تعيينه في يونيو الماضي.

وكتب محمد نور عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة، أعرفه انضباطي من الدرجة الأولى، يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات“.

وأضاف نور ”أتمنى من أخي أستاذ أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه، ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الآن وحامد كفاءة يجب أن تستمر“.

استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة

اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات

أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه

ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان وحامد كفاءة يجب ان تستمر pic.twitter.com/c6Ab6eHnhp — محمد نور (@MohamedNoor_N18) May 29, 2021

وأكدت صحيفة ”المدينة“ أن الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة حامد البلوي، ومعه الثنائي مشعل السعيد ومروان مهدي تقدموا باستقالتهم، خلال اجتماعهم بالرئيس أنمار الحائلي.

وستكون مباراة الاتحاد مع النصر اليوم الأحد في الجولة الـ30 في الدوري السعودي هي الأخيرة للثلاثي مع العميد.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي وحصد 53 نقطة ويسعى للفوز على النصر، وانتظار تعثر الشباب مع الوحدة لضمان المركز الثاني في ترتيب المسابقة.