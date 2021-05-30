رياضة

محمد نور يرفض خلافة حامد البلوي في نادي الاتحاد
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 14:43 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 15:40 GMT

محمد نور يرفض خلافة حامد البلوي في نادي الاتحاد

صحيفة "المدينة" أكدت أن الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة حامد البلوي، ومعه الثنائي مشعل السعيد ومروان مهدي تقدموا باستقالتهم، خلال اجتماعهم بالرئيس أنمار الحائلي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رفض محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق خلافة حامد البلوي الذي تردد أنه استقال من منصبه كمدير تنفيذي للعميد، رغم أنه تم تعيينه في يونيو الماضي.

وكتب محمد نور عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة، أعرفه انضباطي من الدرجة الأولى، يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات“.

وأضاف نور ”أتمنى من أخي أستاذ أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه، ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الآن وحامد كفاءة يجب أن تستمر“.

وأكدت صحيفة ”المدينة“ أن الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة حامد البلوي، ومعه الثنائي مشعل السعيد ومروان مهدي تقدموا باستقالتهم، خلال اجتماعهم بالرئيس أنمار الحائلي.

وستكون مباراة الاتحاد مع النصر اليوم الأحد في الجولة الـ30 في الدوري السعودي هي الأخيرة للثلاثي مع العميد.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي وحصد 53 نقطة ويسعى للفوز على النصر، وانتظار تعثر الشباب مع الوحدة لضمان المركز الثاني في ترتيب المسابقة.

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