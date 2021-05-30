تردد القناة الرياضية السعودية الخاصة بختام الدوري السعودي

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم أن الهلال حسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي في الجولة الـ26 بعد فوزه على الفتح 4/1، إلا أن الإثارة ستتواصل للجولة الأخيرة من المسابقة.

#الرياضية_السعودية تطلق قناة خاصة لتغطية ختام الدوري بكافة تفاصيله الفنية مع نخبه من المحللين قبل و أثناء و بعد المباراة. pic.twitter.com/Aj1LOTynp6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 29, 2021

وتنقل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي على ”القنوات الرياضية السعودية“ التي أعلنت أنها ستطلق قناة خاصة لتغطية ختام الدوري بكافة تفاصيله الفنية مع نخبه من المحللين قبل وأثناء وبعد المباريات.

وتبث ”القنوات الرياضية السعودية“ على القمر نايل سات، على التردد 11958، القطبية أفقي، معدل التركيز 27500، التعديل DVB-S-QPSK، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وفي أبرز مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يلعب النصر مع الاتحاد، والشباب مع الوحدة، في صراع بين الاتحاد والشباب على المركز الثاني.

كما يلعب الهلال البطل مع الفيصلي، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي مع الاتفاق، والفتح مع الرائد، والقادسية مع أبها، والتعاون مع ضمك، والعين مع الباطن.

وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 54 نقطة متقدما بنقطة وحيدة عن الاتحاد، في حين يحتل التعاون المركز الرابع ويملك 47 نقطة متقدما بنقطة وحيدة عن النصر الخامس.